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Верховный суд назвал условие для «законной» сдачи военными в плен

Верховный суд разъяснил практику рассмотрения дел о преступлениях против воинской службы
Пленум Верховного суда изучил судебную практику по преступлениям против военной службы, разъяснив вопросы, касающиеся вынесения приговоров за дезертирство и сдачу в плен
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Верховный суд России впервые выпустил проект постановления с разъяснениями по рассмотрению дел о преступлениях против воинской службы, уточнив причины неприменения наказания за сдачу в плен и дезертирство. О разработке документа сообщил зампредседателя суда, председатель судебной коллегии суда по делам военнослужащих Владимир Хомчик, слова которого приводит ТАСС.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — приводит «РИА Новости» выдержки из документа.

Если же военнослужащий сдался в плен в такой ситуации, то это, согласно позиции Верховного суда, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Сдача в плен не будет считаться преступлением, если военнослужащий «по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии».

При этом, отмечается в проекте постановления, добровольно сдавшийся в плен военнослужащий может избежать уголовного наказания в случае, если «при наличии всех предусмотренных в норме условий», а именно — если он «принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы» и не совершал в плену другие преступления.

Переход на сторону врага может обернуться для военного обвинением в госизмене и 20 годами заключения.

Верховный суд также считает, что российские суды должны оправдывать дезертировавших военных, а также тех, кто самовольно оставил места службы (ст. 338 и 337 Уголовного кодекса), если они пошли на такой шаг из-за тяжелых жизненных обстоятельств, в частности болезни родственников или насилия со стороны сослуживцев. Оправданы они за дезертирство из-за тяжелых условий могут быть только один раз, при повторном преступлении они не будут освобождены от наказания.

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«Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление», — говорится в проекте постановления.

По словам Хомчика, подобный документ составлен впервые в современной истории. «Ни в советский период, ни позднее разъяснения Верховного суда о рассмотрении военными судами дел о всех воинских преступлениях и преступлениях против военной службы не были предметом обсуждения пленума Верховного суда. [Разработка постановления] является результатом изучения судебной практики по уголовным делам, рассмотренным военными судами с 2010 по 2022 год, то есть глубина изучения судебной практики составила более десяти лет, а по некоторым преступлениям — более чем 20 лет», — сказал он, представляя постановление.

Над документом, получившим название «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», работали специалисты Генпрокуратуры, Главного военного следственного управления СК, Минобороны, Минюста, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС, Военной академии Генштаба и других ведомств и профильных научных институтов. В дальнейшем окончательная редакция постановления будет опубликована с учетом замечаний экспертов.

Минобороны поддержало предложение Верховного суда, в министерстве заявили, что им смогут руководствоваться командиры частей, ведущие процедуры дознания в войсках. По словам замминистра обороны, начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктора Горемыкина, документ актуален в периоды мобилизации и боевых действий. «Документов подобного этому ранее не существовало», — добавил он.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Верховный суд воинская служба уголовное дело суд расследование наказание правоприменительная практика
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