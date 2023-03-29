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В ООН призвали Украину соблюдать свободу вероисповедания

Верховный комиссар ООН Тюрк: Украина должна соблюдать свободу вероисповедания

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что уважать свободу выбора веры очень важно для всемирной организации. Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать критику со стороны украинских властей в адрес доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о свободе религии на Украине за период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года.

«Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека», — заявил Тюрк (цитата по «РИА Новости»).

В одном из разделов говорится о дискриминации Украинской православной церкви (УПЦ). Служба безопасности Украины проводила обыски в монастырях, учебных заведениях и офисах УПЦ во многих областях страны, уточняется в докладе. «В некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа», — сообщается в тексте ООН.

Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви. В мае 2022 года она объявила о своей независимости от Московского патриархата, однако украинские власти продолжают оказывать на церковь давление. 10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщило о расторжении договора об аренде монастыря с УПЦ с 29 марта, поскольку были установлены нарушения «по использованию государственного имущества». Монахи отказались покинуть обитель и заявили, что это беззаконие.

До этого в епархиях по всей Украине проходили обыски. СБУ называла это «выявлением и противодействием подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде». На священников УПЦ заведено более 50 уголовных дел.

Теги
ООН УПЦ Украина СБУ
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