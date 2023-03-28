УПЦ сообщила о силовом захвате храма в Ивано-Франковске

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Группа из примерно 200 «агрессивно настроенных радикалов» захватила кафедральный собор Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом церковь сообщила в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

«Молодые люди в балаклавах выкуривали газом священников и верующих из храма Рождества Христова. <...> Верующие УПЦ молились, тогда как радикалы, среди которых были видны люди в облачении, произносили угрозы в адрес верующих и кричали: «Долой московского попа!» — говорится в сообщении УПЦ.

Верующих оттеснили от храма, с епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты сорвали скуфию. Позже «поступило сообщение о том, что рейдеры штурмом захватили храм», проникли через боковую дверь, открыли центральную и выгнали прихожан. «При этом полиция не вмешивалась», — отметили в УПЦ.

УПЦ раньше входила в состав РПЦ, но в мае прошлого года объявила о своей независимости от Московского патриархата. Несмотря на это, власти Украины продолжают оказывать давление на церковь.

10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщило о расторжении договора об аренде монастыря с УПЦ с 29 марта, поскольку были установлены нарушения «монастырем условий договора по использованию государственного имущества». Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Они заявили, что это «беззаконие», и отказались уходить.

До этого в епархиях УПЦ по всей Украине проходили обыски. Их целью СБУ называла «выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде». Глава ведомства Василий Малюк в конце декабря рассказывал о более чем о 50 уголовных делах на священников УПЦ.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине обратило внимание на дискриминационные действия властей в отношении УПЦ.