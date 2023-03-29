«РИА Новости» узнало о сотнях новых Т-90М «Прорыв» для российской армии

«РИА Новости» узнало о сотнях новых Т-90М «Прорыв» для армии в зоне военной операции

Российская армия в зоне военной операции на Украине получила несколько сотен танков Т-90М «Прорыв» только с конвейера, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, это модернизированные Т-72Б3М. Он отметил, что эти танки «наголову превосходят» бронированные машины, предоставленные странами НАТО Украине.

13 апреля 2020 года они поступили на вооружение в Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа. «Прорыв» получил новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Он оснащен многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. Броня танка снабжена покрытием, защищающим от скольжения (подобное используется для танка «Армата»).

Страны НАТО после 25 января стали посылать Украине немецкие танки Leopard 2. В феврале глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в коалицию по поставкам танков на Украину вошли восемь государств Североатлантического альянса: Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша и Португалия. Также Украина получит от Великобритании 28 танков Challenger 2 — основная боевая машина Сухопутный войск страны, это один из самых тяжелых западных танков (почти 75 т). США решили поставить Киеву танки M1 Abrams.

Власти России критикуют поставки оружия Украине, в том числе и бронированных машин. По словам президента Владимира Путина, Москве есть, «чем ответить». Он подчеркнул, что «применением бронетехники дело не закончится».