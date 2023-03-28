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На Украине создали первые три ударные роты беспилотников

Глава Минцифры Украины Федоров: созданы первые три ударные роты БПЛА
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине создали первые ударные роты беспилотников, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства», — заявил Федоров.

Он добавил, что оборудование для рот армии дронов приобрели «частные доноры». По словам Федорова, дроны будут выполнять разведку и наносить удары. «Будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев», — отметил министр.

Украина активно использует БПЛА для атак, в том числе на российскую территорию. 26 марта в Тульской области взорвался беспилотник — украинский дрон Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. В результате взрыва пострадали три человека. Как уточнили в Минобороны, устройство упало после того, как российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел из строя его систему навигации.

В феврале о падении беспилотников сообщали власти Московской и Калужской областей: в Подмосковье аппарат упал под Коломной, рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск», которая является частью трубопровода, снабжающего область и Москву, а беспилотник под Калугой взорвался в лесу.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потратит более $541 млн на закупку беспилотников. В конце января министр обороны Алексей Резников говорил, что ведомство заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями дронов.

В августе прошлого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завод для выпуска беспилотников Bayraktar (Турция) считается целью демилитаризации, что «лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО».

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