Зеленский сообщил о планах Киева потратить более $500 млн на дроны

Киев также активизирует производство беспилотников для нужд армии, сказал президент

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украина потратит по меньшей мере 20 млрд гривен (более $541 млн) на закупку беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Нашим правительством на этой неделе было принято несколько важных решений. В частности, решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — сказал Зеленский.

24 марта украинское правительство приняло постановление, которое позволит ускорить производство, закупку и поставки в армию отечественных дронов. «Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине», — написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

В конце января министр обороны Алексей Резников сообщал, что его ведомство заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА. Киев в этом году направит на закупки более $500 млн, говорил он, его слова приводит издание «Страна.ua».

Летом прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar для производства дронов на Украине. Турецкая компания Baykar уже зарегистрировала компанию в стране и купила землю, говорил он. В Baykar пообещали построить предприятие за два года. Строительства завода для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», но не помешает России достичь целей военной операции, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.