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США не подтвердили данные о сбитом на Украине управляемом снаряде GLSDB

Белый дом не подтвердил перехват самонаводящейся ракеты GLSDB Россией на Украине
Реактивный снаряд GLSDB
Реактивный снаряд GLSDB (Фото: saab.com)

США не могут подтвердить сообщение российского Минобороны о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить российские сообщения, что они сбили один из этих снарядов. Я видел сообщения в прессе, но подтвердить их мы не можем. Мы ранее уже обещали передать эти боеприпасы Украине, но сколько [их] и где они сейчас находятся, надо узнавать у Пентагона», — сказал он (цитата по ТАСС).

Минобороны России впервые сообщило о перехвате снаряда GLSDB 28 марта.

США объявили о поставке Украине ракет большей дальности, в том числе самонаводящихся ракет GLSDB, в начале февраля этого года. Дальность действия снаряда составляет 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group, оружие запускается из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

Поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплектов к ним на Украину США начали в июне прошлого года. Для HIMARS Киеву поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

Эти установки способны запускать и гораздо более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль). Власти США отказывались поставлять их Украине, несмотря на просьбы Киева.

Россия критикует поставки вооружения Украине западными странами и считает, что последние, таким образом, становятся участниками конфликта. Президент Владимир Путин заявил, что, поставляя оружие Украине, западные страны пересекли «все красные и даже бордовые линии». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что передача вооружения не изменит ход военной операции, а лишь затянет конфликт.

Теги
Белый дом Джон Кирби Минобороны
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