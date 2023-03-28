Минобороны России сообщило о перехвате управляемого снаряда GLSDB

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне спецоперации на Украине российские военные сбили 18 реактивных снарядов HIMARS и один управляемый реактивный снаряд системы GLSDB. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе боевых действий.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в Херсонской области был уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

По данным Минобороны, потери украинской армии за сутки составили до 468 военных, из них до 240 — на донецком направлении.

О поставках на Украину ракет большей дальности стало известно в начале февраля 2023 года. Речь шла о самонаводящихся ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), дальность действия которых составляет 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group, оружие запускается из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

В июне прошлого года Соединенные Штаты начали поставки на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплектов к ним. Для HIMARS Киеву поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

Эти установки способны запускать и гораздо более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль). Власти США отказывались поставлять их Украине, несмотря на просьбы Киева.

Россия критикует поставки вооружения Украине западными странами и считает, что последние таким образом становятся участниками конфликта. Президент Владимир Путин заявил, что, поставляя оружие Украине, западные страны пересекли «все красные и даже бордовые линии». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что передача вооружения не изменит ход военной операции, а лишь затянет конфликт.