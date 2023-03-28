Глава МАГАТЭ допустил визит в Россию в ближайшие дни

Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, «вероятнее всего», в ближайшие дни отправится в Россию. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

25 марта организация сообщила, что Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию. Позже советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа уточнил, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором прибудет на территорию АЭС 29 марта.

27 марта Гросси встретился на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Вмести они посетили Днепровскую гидроэлектростанцию.

МАГАТЭ несколько месяцев обсуждала с Украиной и Россией создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но стороны до сих пор не пришли к единому мнению. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была близка к заключению, но Киев ее заблокировал.

Изначально Гросси предлагал создать вокруг Запорожской атомной станции демилитаризованную зону, но позже отказался от этой идеи из-за сложностей с определением границ такой территории. «Через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной», — пояснил он. По словам Гросси, нынешняя цель — не допустить атаку на АЭС.

Станция перешла под контроль российской армии в конце февраля прошлого года. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. Президент Владимир Путин распорядился принять атомную электростанцию в федеральную собственность, ее оператором стал «Росэнергоатом».

После начала военной операции АЭС много раз попадала под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняли друг друга.