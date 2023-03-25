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Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе впервые с сентября
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию, сообщает организация.

Это его второй визит на ЗАЭС — Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года после взаимных обвинений Москвы и Киева в обстрелах станции. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

«Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды», — приводит МАГАТЭ слова Гросси.

Вместе с ним на Запорожскую АЭС отправится новая группа экспертов агентства.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в конце февраля 2022 года. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. После этого президент Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность. Ее оператором стал «Росэнергоатом».

8 марта советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ третий месяц подряд не наносят ударов по ЗАЭС, но при этом Киев «продолжает готовить операцию по силовому захвату» станции.

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9 марта АЭС полностью отключилась от энергоснабжения в шестой раз с начала военной операции. Гросси сообщил, что она оставалась без электричества 11 часов. 

После этого украинский премьер Денис Шмыгаль опубликовал в Twitter пост, в котором возложил ответственность за это на российскую сторону. В «Роэнергоатоме» отвергли эту версию. «Причин много может быть: состояние высоких линий электропередач, состояние технического оборудования, включая его износ», — сказал Карчаа, добавив, что у российских специалистов проверить состояние энергосетей Украины возможности нет.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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