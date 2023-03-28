Болтон словами «не блефует» оценил решение о ядерном оружии в Белоруссии

Советник Трампа Болтон: Путин не блефует в решении разместить ядерное оружие в Белоруссии

Джон Болтон (Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин, возможно, не блефует, говоря о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире CNN.

«Что ж, я думаю, он блефовал, когда пытался бряцать ядерным оружием раньше. Возможно, здесь он не блефует. В некотором смысле, он действительно может перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является его собственной отдельной проблемой», — сказал Болтон.

Он также отметил, что размещение ядерного оружия России в Белоруссии не будет иметь особого значения, поскольку российский потенциал уже находится в Калининградской области, расположенной между странами НАТО.

25 марта Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он заявил, что к 1 июля Москва завершит в соседней республике постройку хранилища для него, однако властям Белоруссии передавать это оружие не будут.

Российский президент выразил уверенность, что такими действиями Москва не нарушает данных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Власти Украины призвали созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, указав, что государство к тому же рискует «столкнуться с настоящим вызовом открытия второго фронта». В НАТО при этом не увидели изменений в российском ядерном потенциале. МИД Германии назвал решение Москвы «попыткой запугивания».