Пентагон отказался обнародовать видео с тремя сбытыми над Аляской НЛО

Министерство обороны США располагает кадрами с тремя НЛО, сбитыми над Аляской, но материалы засекречены, поэтому военные не будут их публиковать. Об этом заявил Daily Mail пресс-секретарь ведомства.

«Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов», — сказал представитель Пентагона.

Кадры со сбитыми объектами на основе закона о свободе информации запросил исследователь НЛО Джон Гриневальд. Пентагон отклонил его просьбу, объяснив это военной тайной.

Как отмечает Daily Mail, отказ американских военных обнародовать кадры со сбитыми над Аляской объектами резко контрастируют с быстрой публикацией американским пилотом в начале февраля фото китайского воздушного шара над территорией США. Пентагон также без промедлений выпустил видео с российским истребителем, летавшим над беспилотником США в воздухе над Черным морем 14 марта.

США сбили китайскимй аэростат у побережья Южной Каролины 4 февраля. Спустя почти неделю после этого Белый дом объявил об уничтоженном летающем объекте над Аляской, его обломки упали в море. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили неопознанный объект над озером Гурон, на американско-канадской границе.

В Пентагоне заявили, что второй объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». 18 февраля военные прекратили поиски обломков сбитых НЛО, не обнаружив их.