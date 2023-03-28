Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия Политика, 05:04
Работодатели стали меньше ценить чувство юмора потенциальных сотрудников Общество, 05:00
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя сбытыми над Аляской НЛО Политика, 04:47
Болтон в вопросе о ядерном оружие в Белоруссии напомнил о Калининграде Политика, 04:17
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК Общество, 04:06
В Британии башню XIX века во второй раз отодвинут от побережья Общество, 03:44
Ученые предрекли «очень долгий период трудностей» для должников Китая Экономика, 03:32
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В ДТП с автобусом в Саудовской Аравии погибли не менее 20 человек Общество, 03:08
Атомный авианосец США принял участие в совместных с Южной Кореей учениях Политика, 02:47
Bloomberg узнал о подозрениях контрразведки США против первой жены Трампа Политика, 02:38
В Альянсе турагентств России предупредили о подорожании отдыха в Сочи Общество, 02:02
Bloomberg узнал о санкциях Евросоюза против молдавских олигархов Финансы, 01:40
В Думу внесли проект об отмене полученного в фиктивном браке гражданства Общество, 01:26
Правительство Британии запретит «веселящий газ» Общество, 01:03
Политика ,  
0 

Пентагон отказался обнародовать видео с тремя сбытыми над Аляской НЛО

Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской

Министерство обороны США располагает кадрами с тремя НЛО, сбитыми над Аляской, но материалы засекречены, поэтому военные не будут их публиковать. Об этом заявил Daily Mail пресс-секретарь ведомства.

«Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов», — сказал представитель Пентагона.

Кадры со сбитыми объектами на основе закона о свободе информации запросил исследователь НЛО Джон Гриневальд. Пентагон отклонил его просьбу, объяснив это военной тайной.

Как отмечает Daily Mail, отказ американских военных обнародовать кадры со сбитыми над Аляской объектами резко контрастируют с быстрой публикацией американским пилотом в начале февраля фото китайского воздушного шара над территорией США. Пентагон также без промедлений выпустил видео с российским истребителем, летавшим над беспилотником США в воздухе над Черным морем 14 марта.

США сбили китайскимй аэростат у побережья Южной Каролины 4 февраля. Спустя почти неделю после этого Белый дом объявил об уничтоженном летающем объекте над Аляской, его обломки упали в море. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили неопознанный объект над озером Гурон, на американско-канадской границе.

В Пентагоне заявили, что второй объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». 18 февраля военные прекратили поиски обломков сбитых НЛО, не обнаружив их.

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
«Костяшки домино падают»: повторится ли в США сценарий 2008 года
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике
Теги
США Пентагон НЛО Аляска
Материалы по теме
Захарова посоветовала Нуланд заняться темой НЛО вместо Украины
Политика
В Белом доме назвали основную версию происхождения сбитых НЛО
Политика
Сноуден назвал «панику с НЛО» в США отвлечением внимания от Nord Stream
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter