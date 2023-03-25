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Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США

Байден: система воздушно-космической обороны США и Канады будет модернизирована

Система воздушно-космической обороны США и Канады (North American Aerospace Defense Command, NORAD) в скором времени будет модернизирована. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления в канадском парламенте.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — сообщил Байден, добавив, что также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD.

Силы NORAD были задействованы в феврале после того, как в воздушное пространство Канады залетел неопознанный объект. Истребители подразделения сбили его. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал уничтожить аэростат, обсудив с Байденом меры «для выяснения более подробной информации о его цели и происхождении».

18 февраля военные объединения прекратили поиски обломков неопознанных летающих объектов, сбитых над озером Гурон и Аляской. В заявлении подразделения говорилось, что это решение было принято после того, как США и Канада «провели системные поиски в каждом районе, используя самые разные возможности», не обнаружив обломков. Сбитый над американско-канадской границей объект, как заявили в Пентагоне, представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

Теги
Джо Байден Джастин Трюдо Канада NORAD США
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