В Болгарии заявили о невозможности поставить Украине 155-мм снаряды

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что София не может передать Украине снаряды калибром 155 мм, которые применяют страны НАТО, передает Болгарское национальное радио.

Стоянов объяснил, что у болгарской армии нет боеприпасов подобного калибра. При этом он отметил, что Болгария соблюдает договоренности, в частности те, которые касаются военной помощи Украине.

Боеприпасы, а также военную технику поставляют Украине множество стран НАТО и Евросоюза. ЕС 23 марта объявил, что в течение следующих 12 месяцев предоставит Киеву 1 млн снарядов, а также, если потребуется, ракет.

Европейские страны в конце марта договорились ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину. В первую очередь Киеву должны срочно передать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и, если потребуется, ракеты из национальных запасов или отложенных заказов. Страны Евросоюза получат компенсацию через Европейский фонд мира (EPF) в размере €1 млрд.

Болгария, как выяснило немецкое издание Welt, поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо еще до того, как власти страны объявили о военной помощи Киеву. По данным источников издания, в течение российской спецоперации были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии. Неофициальную помощь Киеву от Болгарии подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пишет портал Euractiv, из Болгарии за последние два года на Украину было поставлено оружие на миллиарды долларов. София исключала возможность прямых поставок Киеву — в итоге оружие попадало на Украину через третьи страны. По данным издания, только в прошлом году из Болгарии на Украину через посредников было поставлено оружие на сумму не менее $1 млрд.

В Кремле неоднократно критиковали отправку на Украину вооружений. Поставки говорят о прямой вовлеченности Запада в конфликт, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.