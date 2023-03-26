Нетаньяху уволил главу Минобороны из-за его критики судебной реформы

Премьер Израиля снял с должности министра обороны из-за его несогласия с судебной реформой

Министр обороны Галант заявил 25 марта, что судебная реформа привела к расколу общества и ее нужно приостановить. Нетаньяху уволил его, обвинив в действиях «за спиной правительства». Реформа стала причиной протестов в стране

Йоав Галант (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу, вызвавшую протесты в стране, сообщается в Twitter премьера.

Как передает Jerusalem Post, Нетаньяху заявил о потере доверия к главе Минобороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства» во время визита израильского премьера в Великобританию. Речь идет о моменте, когда Галант сделал свое заявление о судебной реформе.

Министр накануне, 25 марта, заявил, что реформа должна быть приостановлена, поскольку из-за нее растет раскол общества. Он ощущается в том числе и в армии обороны Израиля, органах безопасности страны, отметил Галант и заявил, что не может допустить такого.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал решение Нетаньяху в отношении Галанта, передает The Times of Israel. По мнению Лапида, так нынешний глава правительства «наносит ущерб национальной безопасности и игнорирует предупреждения всех силовиков».

План судебной реформы министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Она предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже 12-ю неделю, пишет The Times of Israel. На митинги собираются сотни тысяч человек: например, 25 марта на акцию в Тель-Авиве пришли 200 тыс. человек, а по всему Израилю, как заявили организаторы митингов, — более 600 тыс. (то есть больше 5% населения).

В тот же день противники реформы анонсировали акцию «Неделя паралича». Ранее они проводили «День паралича», когда митингующие окружали правительственные здания, прорывались за ограждения и в правительственные здания, перекрывали дороги и забрасывали депутатов яйцами. Теперь несогласные собираются приходить в места, куда приезжают члены правительства и депутаты.