Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб. Политика, 22:10
Подозреваемого в организации атаки в Брянской области объявили в розыск Общество, 22:05
Нетаньяху уволил главу Минобороны из-за его критики судебной реформы Политика, 21:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:08
WSJ узнала о привлечении Пентагоном Кремниевой долины к разработке оружия Политика, 21:05
Украина проиграла Англии в отборе Евро, пропустив два гола за три минуты Спорт, 21:01
Франция призвала Россию не размещать ядерное оружие в Белоруссии Политика, 21:00
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника под Тулой Политика, 20:54
Ани Лорак опровергла сбор средств для ВСУ после отмены концерта в России Общество, 20:40
Губернатор созвал совещание после взрыва беспилотника в Тульской области Общество, 20:26
Сборная России одержала первую за полтора года домашнюю победу Спорт, 19:56
В Италии задержали спасающее мигрантов судно, купленное благодаря Бэнкси Общество, 19:56
Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России Спорт, 19:37
Россиянка выиграла пятый матч на турнире WTA-1000 в Майами Спорт, 19:26
Политика ,  

Нетаньяху уволил главу Минобороны из-за его критики судебной реформы

Премьер Израиля снял с должности министра обороны из-за его несогласия с судебной реформой
Министр обороны Галант заявил 25 марта, что судебная реформа привела к расколу общества и ее нужно приостановить. Нетаньяху уволил его, обвинив в действиях «за спиной правительства». Реформа стала причиной протестов в стране
Йоав Галант
Йоав Галант (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу, вызвавшую протесты в стране, сообщается в Twitter премьера.

Как передает Jerusalem Post, Нетаньяху заявил о потере доверия к главе Минобороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства» во время визита израильского премьера в Великобританию. Речь идет о моменте, когда Галант сделал свое заявление о судебной реформе.

Министр накануне, 25 марта, заявил, что реформа должна быть приостановлена, поскольку из-за нее растет раскол общества. Он ощущается в том числе и в армии обороны Израиля, органах безопасности страны, отметил Галант и заявил, что не может допустить такого.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид раскритиковал решение Нетаньяху в отношении Галанта, передает The Times of Israel. По мнению Лапида, так нынешний глава правительства «наносит ущерб национальной безопасности и игнорирует предупреждения всех силовиков».

План судебной реформы министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Она предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже 12-ю неделю, пишет The Times of Israel. На митинги собираются сотни тысяч человек: например, 25 марта на акцию в Тель-Авиве пришли 200 тыс. человек, а по всему Израилю, как заявили организаторы митингов, — более 600 тыс. (то есть больше 5% населения).

Читайте на РБК Pro
Бизнес режет капзатраты. Как это повлияет на экономику — The Economist
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе

В тот же день противники реформы анонсировали акцию «Неделя паралича». Ранее они проводили «День паралича», когда митингующие окружали правительственные здания, прорывались за ограждения и в правительственные здания, перекрывали дороги и забрасывали депутатов яйцами. Теперь несогласные собираются приходить в места, куда приезжают члены правительства и депутаты.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху Израиль министр обороны
Материалы по теме
Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию
Политика
Президент Израиля предупредил о шаге к «пропасти» и гражданской войне
Политика
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter