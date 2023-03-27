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Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине

Премьер Японии Кисида: Токио останется участником энергетических проектов на Сахалине

Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, потому что они важны для обеспечения ее энергетической безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на заседании верхней палаты парламента.

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ [сжиженный природный газ], поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Токио продолжает взаимодействовать с мировым сообществом по вопросу обеспечения энергией, добавил премьер.

Во второй половине 2022 года Токио сократил импорт угля из России на 60%, а нефти — на 90%, уточнил он.

Материал дополняется

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