В МИДе допустили все варианты ответа на санкции

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции Запада, но старается избежать крайних мер, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», — сказал он.

Дипломат предупредил о возможном экономическом, продовольственном и энергетическом «апокалипсисе» при дальнейшем раскручивании санкционной спирали. Тем не менее Биричевский выразил надежду, что здравый смысл возобладает и западные страны поймут «бесперспективность и ущербность санкционного противостояния» с Москвой.

С начала военных действий на Украине ЕС и США не раз вводили санкции против России. Брюссель в конце февраля принял десятый пакет ограничений. Москва приняла ответные меры на западные санкции. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью нового пакета будет обход существующих санкций. До этого президент США Джо Байден и фон дер Ляйен на встрече пообещали «закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддержать ее военную машину» и оказывать влияние на третьи страны, чтобы те не помогали обходить ограничительные меры.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Запад нанес России «санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было». Главной целью этого удара он назвал россиян. Президент Владимир Путин утверждал, что западные страны не смогли обрушить российскую экономику, она стала гораздо более гибкой и адаптивной.