Мишустин назвал главную цель «санкционного удара» по России

Мишустин: Запад нанес «сильнейший санкционный удар» по России, его целью был именно народ

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Запад нанес России «санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», а целью этого удара был именно российский народ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем выступлении перед Государственной думой. Трансляцию ведет РБК.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — сказал Мишустин.

После начала военной операции на Украине страны Запада начали вводить или ужесточать санкции против России. Под ограничения попали российские компании, банки, авиасообщение и физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры.

В конце мая прошлого года глава Министерства торговли США Джина Раймондо заявила, что цель санкций со стороны США — прекратить военные действия на Украине. Ограничения в том числе направлены на лишение России преимуществ участия в глобальной экономике, отмечала она.

Евросоюз с начала военной операции ввел десять пакетов санкций против России. Целью санкционного давления ЕС называет попытку ослабить «способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».