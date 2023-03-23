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Война санкций ,  
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Мишустин назвал главную цель «санкционного удара» по России

Мишустин: Запад нанес «сильнейший санкционный удар» по России, его целью был именно народ
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Запад нанес России «санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», а целью этого удара был именно российский народ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем выступлении перед Государственной думой. Трансляцию ведет РБК.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — сказал Мишустин.

После начала военной операции на Украине страны Запада начали вводить или ужесточать санкции против России. Под ограничения попали российские компании, банки, авиасообщение и физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры.

В конце мая прошлого года глава Министерства торговли США Джина Раймондо заявила, что цель санкций со стороны США — прекратить военные действия на Украине. Ограничения в том числе направлены на лишение России преимуществ участия в глобальной экономике, отмечала она.

Евросоюз с начала военной операции ввел десять пакетов санкций против России. Целью санкционного давления ЕС называет попытку ослабить «способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».

Теги
Персоны
Михаил Мишустин санкции Запад ЕС США

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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