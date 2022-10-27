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Война санкций ,  
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Путин заявил, что Россия прошла пик санкционных трудностей

Путин: российская экономика адаптировалась к новым условиям, пик трудностей пройден
Российская экономика адаптировалась к новым условиям, считает президент. Он отметил, что трудности есть и решать их нужно в том числе за счет «разбюрократизации» бизнеса и предоставления ему большей свободы

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Российские эксперты считают, что пик связанных с санкциями трудностей пройден и страна в целом адаптировалась к новым условиям, заявил президент Владимир Путин на заседании форума «Валдай». Теперь экономика будет развиваться на «более устойчивой, более суверенной платформе».

Западным странам не удалось обрушить российскую экономику, она стала гораздо более гибкой и адаптивной, считает глава государства. «Мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода. Мы понимаем, что мы не можем все производить», — отметил Путин, но, по его словам, обрушить российскую экономику западным странам не удалось — она стала гораздо более гибкой и адаптивной.

Ответом на трудности, с которыми столкнулась Москва, он назвал «разбюрокрачивание» работы бизнеса, предоставление ему большей свободы и поддержки.

Западные страны ввели против России жесткие санкции в ответ на военную операцию на Украине, целью ограничений в ЕС и США называют прекращение боевых действий. Российские власти неоднократно говорили, что санкции наносят больший ущерб тем, кто их вводит, чем Москве.

По последним данным Всемирного банка, российская экономика в 2022 году сократится на 4,5%, в 2023-м — на 3,5%. В Минэкономразвития этот прогноз назвали слишком консервативным и привели собственные оценки: сокращение на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в следующем.

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