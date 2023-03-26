Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств

Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, поскольку в систему здравоохранения внедрены специальные механизмы. Об этом «РИА Новости» сообщил министр Михаил Мурашко.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что в России появляются новые лаборатории, а Минздрав формирует ряд площадок по производству. В частности, отметил Мурашко, в этом году ведомство завершает создание производственной площадки по выпуску тест-систем.

В ноябре 2022 года Мурашко сообщил, что поставки зарубежных лекарств задерживаются. Тогда он тоже отвергал риск дефицита. «По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», — говорил он. Тогда Мурашко сказал, что наращивание объемов производства лекарств в России идет по плану высокими темпами, поскольку «мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок».

После введения санкций в отношении России из-за начала военной операции на Украине возникли перебои с поставками некоторых лекарств. В частности, сети аптек и пациенты сообщали о перебоях с импортным метотрексатом от ревматических заболеваний и лекарств от эпилепсии и болезней щитовидной железы. Позже в Минздраве сообщили, что дефицит препаратов для лечения болезней щитовидки устранен.