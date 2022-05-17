Минздрав устранил дефицит лекарств для щитовидной железы и от эпилепсии

Сейчас в гражданском обороте находится более 2,3 млн упаковок препаратов от эпилепсии и более 11,3 млн упаковок препаратов для борьбы с заболеваниями щитовидной железы. Дефицит возник из-за ажиотажа, пояснили в ведомстве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России решили проблему с дефицитом лекарств от болезней щитовидной железы и препаратов для лечения эпилепсии, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

С начала года в гражданский оборот выпустили более 1,6 млн упаковок препаратов с действующим веществом карбамазепин под шестью торговыми наименованиями. Они имеют разные дозировки и формы и используются для лечения эпилепсии.

Сейчас в обороте находится более 2,3 млн упаковок этих препаратов, отметили в министерстве.

За тот же период на внутренний рынок отправили более 7,6 млн упаковок четырех препаратов — L-Тироксина, L-Тироксина «Берлин-Хеми» (в дозировке 50, 75, 100, 125 и 150 мг), L-тироксина «Реневал» и Эутирокса, которые применяют для лечения заболеваний щитовидной железы. Во всех лекарствах действующим веществом выступает левотироксин натрия.

Сейчас, по данным Минздрава, на рынке доступны более 11,3 млн упаковок этих лекарств.

В министерстве отметили, что проблемы возникли на фоне ажиотажного спроса на лекарства. В России он возник в конце февраля после начала российской спецоперации на Украине. Позднее газета «Ведомости» сообщила, что с 28 февраля по 13 марта россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств. В общей сложности они приобрели 270,5 млн упаковок лекарственных препаратов общей стоимостью 98,6 млрд руб., написала газета со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

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Издание также опубликовало результаты опроса 3317 медиков сотрудниками профессионального сообщества «Врачи.рф». Из документа следовало, что на российском рынке не хватает около 80 препаратов.



Росздравнадзор исключил дефицит лекарственных препаратов в стране. Ведомство контролирует общий объем лекарств на внутреннем рынке с помощью системы маркировки, пояснила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она заверила, что, если отдельных средств людям не хватит, их дефицит в аптеках компенсируют дистрибьюторы.

На фоне ажиотажного спроса аптеки и Росздравнадзор призвали главных врачей и руководителей аптечных организаций усилить контроль за выпиской рецептов и продажей рецептурных препаратов. В Росздравнадзоре указали, что люди покупают лекарства «на годы вперед», а фармацевты продают препараты, не спрашивая рецепты.