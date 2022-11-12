Мурашко сообщил о задержках в поставках зарубежных лекарств
В поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки, однако риска дефицита нет, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», — добавил он (цитата по ТАСС).
При этом российским регионам «даны жесткие указания» сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Глава Минздрава отметил, что наращивание объемов производства лекарств в России идет по плану высокими темпами. «Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», — сказал Мурашко.
После введения санкций против России некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в стране. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. Американская Eli Lilly решила приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.
В то же время в российском Минздраве неоднократно заверяли, что дефицита лекарств в России нет, а иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами. При этом аптеки заявляли о дефиците некоторых препаратов.
По оценкам Минобрнауки, на начало августа доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляла 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.
Ведомство предложило концепцию, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета (предполагает, что произведенных в стране препаратов в упаковках будет 85%) уже к 2030 году. Из концепции также следует, что производимые в стране активные фармсубстанции используются только в 20% отечественных лекарств. В планах довести этот показатель до 75%, на что предполагается потратить 200 млрд руб.