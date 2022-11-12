Мурашко сообщил о задержках в поставках зарубежных лекарств

Глава Минздрава Мурашко: регионам поручили запастись лекарствами не менее чем на 4 месяца

В поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки, регионам поручено сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца, заявил глава Минздрава. При этом он подчеркнул, что «больших угроз» нет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки, однако риска дефицита нет, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», — добавил он (цитата по ТАСС).

При этом российским регионам «даны жесткие указания» сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Глава Минздрава отметил, что наращивание объемов производства лекарств в России идет по плану высокими темпами. «Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», — сказал Мурашко.

После введения санкций против России некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в стране. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. Американская Eli Lilly решила приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.

В то же время в российском Минздраве неоднократно заверяли, что дефицита лекарств в России нет, а иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами. При этом аптеки заявляли о дефиците некоторых препаратов.