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Мурашко сообщил о задержках в поставках зарубежных лекарств

Глава Минздрава Мурашко: регионам поручили запастись лекарствами не менее чем на 4 месяца
В поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки, регионам поручено сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца, заявил глава Минздрава. При этом он подчеркнул, что «больших угроз» нет
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки, однако риска дефицита нет, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», — добавил он (цитата по ТАСС).

При этом российским регионам «даны жесткие указания» сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Глава Минздрава отметил, что наращивание объемов производства лекарств в России идет по плану высокими темпами. «Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», — сказал Мурашко.

После введения санкций против России некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в стране. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. Американская Eli Lilly решила приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.

В то же время в российском Минздраве неоднократно заверяли, что дефицита лекарств в России нет, а иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами. При этом аптеки заявляли о дефиците некоторых препаратов.

По оценкам Минобрнауки, на начало августа доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляла 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.

Ведомство предложило концепцию, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета (предполагает, что произведенных в стране препаратов в упаковках будет 85%) уже к 2030 году. Из концепции также следует, что производимые в стране активные фармсубстанции используются только в 20% отечественных лекарств. В планах довести этот показатель до 75%, на что предполагается потратить 200 млрд руб.

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