Минздрав предложил способ исключить продажу просроченных лекарств

Минздрав считает, что лекарства стоит включить в эксперимент по борьбе с продажей просроченных и контрафактных товаров, который проводит оператор системы маркировки. Но доля просроченных лекарств в обороте фармрозницы менее 0,5%

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Минздрав считает целесообразным включить лекарства в эксперимент, исключающий техническую возможность продажи просроченных или контрафактных товаров. Такое предложение министерство внесло в проект доклада президенту Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы автоматизированной системы мониторинга движения

лекарственных препаратов, который был направлен в правительство 27 февраля. Проект доклада есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к организаторам эксперимента.

В пресс-службе правительства РБК рекомендовали обратиться в Минздрав. РБК обратился за комментариями в министерство и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В чем суть эксперимента Добровольный эксперимент по внедрению системы, которая делает технически невозможной продажу просроченных товаров, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, стартовал 1 февраля 2023 года и продлится до 1 августа 2023 года. Эксперимент проводит оператор национальной системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Продукция, которая не будет допущена к продаже, отслеживается при помощи его системы «Честный знак» за счет обмена сведениями между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. На данный момент в эксперименте участвуют отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. К пилоту планировали присоединиться торговые сети, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Сведения о находящихся в обороте лекарствах уже есть в системе «Честный знак»: маркировка препаратов стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. В ЦРПТ сообщили, что готовы включить эту категорию в эксперимент по товарам с истекшим сроком годности при принятии соответствующего решения. «На стоимости лекарств инициатива не отразится, так как значительных доработок учетных систем не потребуется, фактически нужно будет включить в системе всего лишь один параметр, соответствующий функционал в ней уже реализован», — заверяет представитель оператора системы маркировки.

Сколько в обороте просроченных лекарств

В проекте доклада президенту о ходе эксперимента по внедрению системы контроля за оборотом лекарств сообщается, что в 2022 году реализация просроченных лекарственных препаратов, по данным системы мониторинга Росздравнадзора, снизилась в три раза по сравнению

с 2021 годом. Абсолютные цифры по количеству просроченных лекарств в обороте авторы документа не приводят.

По данным «Честного знака», в 2022 году в России продавалось около 80 тыс. упаковок препаратов с истекшим сроком годности в месяц. В масштабах ежемесячного розничного оборота лекарств в России это мизерная доля: так, по данным консалтинговой компании DSM Group, в 2022 году аптеки продавали за месяц в среднем более 370 млн упаковок. Только в декабре 2022 года был продан 421 млн упаковок препаратов (на 2,1% больше, чем в том же месяце годом ранее). Но в ЦРПТ подчеркивают: с проблемой необходимо бороться, так как нарушения на рынке все же происходят, а просроченные лекарства могут быть опасны для здоровья граждан.

С таким подходом согласен гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Сама «Ригла», по его словам, не сталкивалась до сих пор с риском реализации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности: благодаря программному обеспечению такие товары вовремя изымаются из продажи. Тем не менее аптечная сеть готова участвовать в эксперименте.

Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой подтверждает, что системы аптечных сетей отслеживают сроки годности препаратов. Лекарства, у которых истекают сроки годности, перемещаются в карантинную зону (одна из зон аптечного помещения). Но идею проведения эксперимента Руцкой считает «базово полезной»: это позволит эффективнее выявлять попытки продажи в аптеках препаратов, которые закупались государством для предоставления больным с тяжелыми заболеваниями.

Нарушения, о которых идет речь, не носят массовый характер, подчеркивает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Говоря о просроченных препаратах, нужно учитывать особенность лекарств — у них достаточно большой срок годности, кроме того, в отличие от продовольственного ретейла в аптеках ведется посерийный учет», — объясняет Шуляк. В случае же с препаратами, предназначавшимися для госучреждений и незаконно введенными в розничный оборот, эксперт сомневается, что эксперимент будет эффективен, поскольку эти товары могут не проводиться через систему маркировки и не пробиваются на кассе. Но в целом Шуляк считает, что дополнительные меры безопасности, которые уже действуют в продовольственной рознице, сработают и в аптечном секторе. «Это правильный вектор, когда при помощи маркировки можно пресечь продажи и применить административные и уголовные меры наказания для нарушителей», — заключает он.