Минздрав предложил способ исключить продажу просроченных лекарств

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 11:49
Песков заявил о непризнании Россией Международного уголовного суда Политика, 11:49
Главу Минфина попросили прояснить вопрос о проекте о наказаниях майнеров Крипто, 11:45
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене Общество, 11:44
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:42
Минздрав предложил способ исключить продажу просроченных лекарств Бизнес, 11:40
Кадыров назвал тактику Минобороны на Украине «обдуманной и щадящей» Политика, 11:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Миллиардер Гриффин заявил о «крушении американского капитализма» Финансы, 11:33
Ян потерял сразу две позиции в рейтинге UFC после проигрыша Двалишвили Спорт, 11:27
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 11:26
Доходность гособлигаций США обновила многолетний минимум. Что дальше? Инвестиции, 11:24
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться на скамье подсудимых Pro, 11:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:13
Калининградский губернатор передал снаряжение военным в зоне спецоперации Политика, 11:09
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Минздрав предложил способ исключить продажу просроченных лекарств

Минздрав предложил внести лекарства в эксперимент по борьбе с продажей просрочки
Минздрав считает, что лекарства стоит включить в эксперимент по борьбе с продажей просроченных и контрафактных товаров, который проводит оператор системы маркировки. Но доля просроченных лекарств в обороте фармрозницы менее 0,5%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минздрав считает целесообразным включить лекарства в эксперимент, исключающий техническую возможность продажи просроченных или контрафактных товаров. Такое предложение министерство внесло в проект доклада президенту Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов, который был направлен в правительство 27 февраля. Проект доклада есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к организаторам эксперимента.

В пресс-службе правительства РБК рекомендовали обратиться в Минздрав. РБК обратился за комментариями в министерство и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В чем суть эксперимента

Добровольный эксперимент по внедрению системы, которая делает технически невозможной продажу просроченных товаров, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, стартовал 1 февраля 2023 года и продлится до 1 августа 2023 года. Эксперимент проводит оператор национальной системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Продукция, которая не будет допущена к продаже, отслеживается при помощи его системы «Честный знак» за счет обмена сведениями между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

На данный момент в эксперименте участвуют отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. К пилоту планировали присоединиться торговые сети, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Сведения о находящихся в обороте лекарствах уже есть в системе «Честный знак»: маркировка препаратов стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. В ЦРПТ сообщили, что готовы включить эту категорию в эксперимент по товарам с истекшим сроком годности при принятии соответствующего решения. «На стоимости лекарств инициатива не отразится, так как значительных доработок учетных систем не потребуется, фактически нужно будет включить в системе всего лишь один параметр, соответствующий функционал в ней уже реализован», — заверяет представитель оператора системы маркировки.

Сколько в обороте просроченных лекарств

В проекте доклада президенту о ходе эксперимента по внедрению системы контроля за оборотом лекарств сообщается, что в 2022 году реализация просроченных лекарственных препаратов, по данным системы мониторинга Росздравнадзора, снизилась в три раза по сравнению
с 2021 годом. Абсолютные цифры по количеству просроченных лекарств в обороте авторы документа не приводят.

Читайте на РБК Pro
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
От рынка кибербезопасности России ждут роста. Покупать ли акции Positive
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой

По данным «Честного знака», в 2022 году в России продавалось около 80 тыс. упаковок препаратов с истекшим сроком годности в месяц. В масштабах ежемесячного розничного оборота лекарств в России это мизерная доля: так, по данным консалтинговой компании DSM Group, в 2022 году аптеки продавали за месяц в среднем более 370 млн упаковок. Только в декабре 2022 года был продан 421 млн упаковок препаратов (на 2,1% больше, чем в том же месяце годом ранее). Но в ЦРПТ подчеркивают: с проблемой необходимо бороться, так как нарушения на рынке все же происходят, а просроченные лекарства могут быть опасны для здоровья граждан.

С таким подходом согласен гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Сама «Ригла», по его словам, не сталкивалась до сих пор с риском реализации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности: благодаря программному обеспечению такие товары вовремя изымаются из продажи. Тем не менее аптечная сеть готова участвовать в эксперименте.

Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой подтверждает, что системы аптечных сетей отслеживают сроки годности препаратов. Лекарства, у которых истекают сроки годности, перемещаются в карантинную зону (одна из зон аптечного помещения). Но идею проведения эксперимента Руцкой считает «базово полезной»: это позволит эффективнее выявлять попытки продажи в аптеках препаратов, которые закупались государством для предоставления больным с тяжелыми заболеваниями.

Нарушения, о которых идет речь, не носят массовый характер, подчеркивает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Говоря о просроченных препаратах, нужно учитывать особенность лекарств — у них достаточно большой срок годности, кроме того, в отличие от продовольственного ретейла в аптеках ведется посерийный учет», — объясняет Шуляк. В случае же с препаратами, предназначавшимися для госучреждений и незаконно введенными в розничный оборот, эксперт сомневается, что эксперимент будет эффективен, поскольку эти товары могут не проводиться через систему маркировки и не пробиваются на кассе. Но в целом Шуляк считает, что дополнительные меры безопасности, которые уже действуют в продовольственной рознице, сработают и в аптечном секторе. «Это правильный вектор, когда при помощи маркировки можно пресечь продажи и применить административные и уголовные меры наказания для нарушителей», — заключает он.

Авторы
Теги
Анна Левинская
Минздрав Росздравнадзор лекарства эксперимент ЦРПТ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Поставляемые по госконтрактам бесплатные лекарства оказались в аптеках
Общество
Насколько Россия зависима от импортных лекарств. Инфографика
Бизнес
Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter