Акции протеста против судебной реформы в Израиле. Фоторепортаж

В городах Израиля прошли акции протеста против реформы Верховного суда, демонстрации продолжаются десятую неделю подряд. Акции стали крупнейшими в истории страны. По данным организаторов, в протестах приняли участие до 500 тыс. человек. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. Как проходят акции — в фоторепортаже РБК.



