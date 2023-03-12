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Акции протеста против судебной реформы в Израиле. Фоторепортаж

В городах Израиля прошли акции протеста против реформы Верховного суда, демонстрации продолжаются десятую неделю подряд. Акции стали крупнейшими в истории страны. По данным организаторов, в протестах приняли участие до 500 тыс. человек. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. Как проходят акции — в фоторепортаже РБК.

 
Фото:Ronen Zvulun/ Reuters
Фото: Ronen Zvulun/ Reuters
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Ronen Zvulun/ Reuters
Фото: Ronen Zvulun/ Reuters
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото:Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото:Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press
Фото:Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото:Ilan Rosenberg / Reuters
Фото: Ilan Rosenberg / Reuters
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