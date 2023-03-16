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Президент Израиля предупредил о шаге к «пропасти» и гражданской войне

Продвижение судебной реформы правительства Нетаньяху может привести Израиль к настоящей гражданской войне с человеческими жертвами, предупредил Ицхак Херцог. По его словам, страна находится в шаге от пропасти
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Президент Израиля Ицхак Херцог заявил, что ожесточенная борьба за судебную реформу страны поставила Израиль на грань «пропасти» и гражданской войны, сообщает Financial Times.

«Любой, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами — это черта, которой мы никогда не сможем достичь, — понятия не имеет, о чем он говорит», — сказал Херцог. «Именно сейчас, на 75-м году независимости государства Израиль, мы находимся на расстоянии вытянутой руки от пропасти», — предупредил президент.

Он предложил ряд поправок к судебной реформе, которую продвигает действующее правительство.

Издание отмечает, что оппозиционные политики приветствовали инициативу Херцога, однако премьер Беньямин Нетаньяху отверг план президента.

«То, что предлагает президент, не было согласовано коалицией, и центральные элементы предложения, которое он предложил, просто увековечивают существующую ситуацию», — сказал Нетаньяху. «Это печальная правда», — добавил он.

В ноябре 2022 года коалиция правых, религиозных и националистических сил, которую возглавляет Нетаньяху, победила на выборах. Нетаньяху стал премьер-министром в третий раз. Новый глава Минюста Ярив Левин предложил юридическую реформу, которая предполагала, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены по отношению к законам и решениям правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей.

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Планы судебной реформы правых вызвали волну многотысячных акций протеста в Израиле. На одном из митингов выступил двоюродный брат действующего премьер-министра Дэн Нетаньяху, который сравнил действия правительства с мерами нацистов в первой половине прошлого века, устранявшими в Германии юридические препятствия на пути к получению полной власти.



«Правительство в Израиле вступило в войну против самих демократических институтов, чтобы править без ограничений. Никаких дебатов, никакой законной критики, только политический переворот», — заявила на митинге в Тель-Авиве бывшая министр юстиции Ципни Ливни.

Акции протеста по всей стране продолжаются. 12 марта на них вышли около 500 тыс. человек, в израильских городах наблюдалось рекордное количество участников митингов. Например, в Хайфе на улицы вышли около 50 тыс., в Раанане — 9 тыс. в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. В столице страны Тель-Авиве в митинге участвовали 250 тыс. человек.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Израиль судебная реформа протесты гражданская война
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