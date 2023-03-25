«Укрэнерго» призвала украинцев не участвовать в «Часе Земли» и не вредить энергосистеме

Фото: Ed Ram / Getty Images

Компания «Укрэнерго» призвала украинцев не участвовать в акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF, в России признан иноагентом), чтобы не навредить энергосистеме.

Компания в телеграм-канале заявила, что эта акция вредна и приводит только к дополнительной работе диспетчеров, поскольку резкое массовое выключение, а затем включение энергоснабжения вредит надежности системы.

«Мы всячески поддерживаем экоинициативы, направленные на противодействие изменению климата. И приобщиться к таким инициативам каждый может ежедневно, разумно пользуясь электроэнергией», — говорится в сообщении.

Жители Украины столкнулись с проблемами с электроснабжением после начала обстрелов российскими войсками объектов украинской энергосистемы в октябре прошлого года. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который в Кремле считают терактом, организованным украинскими спецслужбами.

«Час Земли» — это массовый флешмоб с выключением участниками света и бытовых электроприборов на час. Традиционно в этот час гасят подсветку десятки тысяч зданий и достопримечательностей.

Фонд дикой природы в России внесли в реестр иноагентов 10 марта за финансовую поддержку из иностранных источников. В Минюсте утверждают, что представители WWF под видом природоохранной деятельности «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России». Фонд считает получение статуса необоснованным и намерен добиться пересмотра решения.

«Час Земли» в этом году начнется 25 марта в 20:30 по местному времени по всему миру. 22 марта WWF сообщил, что не будет организовывать мероприятия в рамках акции в России, она пройдет только в онлайн-формате. Россияне смогут зайти на официальный сайт акции, пройти там образовательно-развлекательный квиз и выбрать подходящий для себя способ «сохранить красоту».

В Кремле заявили, что не будут участвовать в акции в этом году в связи с признанием WWF иноагентом.

В прошлом году акция прошла 26 марта, в Москве отключали подсветку Останкинской башни и Дома правительства, а в Санкт-Петербурге — Эрмитажа. В 2021-м среди отключенных от света зданий в Москве были Кремль, ГУМ, а также МГУ и другие сталинские высотки.