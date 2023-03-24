Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Российские экологи предложили провести альтернативную акцию «Помочь планете» после перевода в онлайн акции «Час земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF, признан в России иноагентом). Заявление есть у РБК.

«Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час», — говорится в сообщении, подписанном руководством комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Экологического движения и «Зеленого патруля».

Экологи считают, что отключение подсветки Кремля, Дома Правительства, «Сталинских высоток» и других объектов повысит значимость и заметность инициативы, «продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества».

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