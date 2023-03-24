Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли» в этом году
Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF, внесен в реестр иноагентов), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции», — сказал Песков.
На вопрос журналистов о том, связано ли это решение с тем, что WWF признали иноагентом, пресс-секретарь президента подтвердил, что это так. «Связано как раз с тем, что они стали иноагентом», — сказал он.
Всемирный фонд дикой природы 22 марта сообщил, что не будет организовывать мероприятий в рамках акции «Час Земли» в России, ежегодная акция пройдет только в онлайн-формате 25 марта.
В реестр иноагентов фонд внесли 10 марта.
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