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Дело Baring Vostok ,  

Борис Титов сравнил отъезд Майкла Калви с потерей Россией союзника

Бизнес-омбудсмен Борис Титов: с отъездом Майкла Калви Россия потеряла союзника
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

После отъезда из России основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви российский бизнес утратил союзника, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова РБК передали в аппарате омбудсмена.

«Baring Vostok давал «топливо» десяткам достойных российских компаний и немало помог их развитию. И даже если Мосгорсуд сейчас вдруг решит, что Калви был прав в споре, работать по-прежнему ему, конечно, будет сложно. Союзника этого мы потеряли сами», — считает он. По словам Титова, эпоха, начавшаяся в 1994-м с формированием Baring Vostok, закончилась.

Калви уехал из России еще до начала спецоперации России на Украине, сообщали в мае прошлого года российские госагентства и агентство Bloomberg.

Его отъезду из России предшествовали уголовное разбирательство и домашний арест. В феврале 2019 года Калви задержали по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Уголовное дело против него возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова (деловой партнер основного владельца банка Артема Аветисяна). По версии обвинения, Калви вместе с партнерами организовал незаконную выдачу этим банком подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро» двух невозвратных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. Средства перечислила кипрская компания Balakus. Калви и другие фигуранты дела заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Судебное дело развивалось на фоне акционерного конфликта в «Восточном».

Мещанский суд Москвы в итоге согласился с тем, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. При этом смягчающим обстоятельством в прокуратуре сочли тот факт, что Baring Vostok возместил «Восточному» 2,5 млрд руб. Суд признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» и приговорил их к условным срокам.

Калви получил пять лет и шесть месяцев условно. Он назвал приговор оскорбительным и нечестным и заявил, что суд не пожелал разбираться в деле. Адвокаты Калви обжаловали приговор в апелляционной инстанции, заседание Мосгорсуда по этому поводу назначено на 21 апреля 2023 года.

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В январе 2022 года Кассационный суд отменил решение о мере пресечения в виде запрета определенных действий для Калви, которое действовало с ноября 2020 года. Ограничения подразумевали в том числе запрет покидать Россию без разрешения властей в течение пяти лет.

Теги
Борис Титов Майкл Калви Инвестиции Baring Vostok
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