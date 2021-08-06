Дело Baring Vostok , 06 авг, 23:21
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Калви назвал решение суда оскорбительным и нечестным
Майкл Калви
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви заявил, что не согласен с приговором суда по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», согласно которому его приговорили к условному сроку на пять лет и шесть месяцев, сообщает корреспондент РБК после заседания суда.
Бизнесмен считает решение суда оскорбительным и нечестным и обвинил его в том, что тот не пожелал разобраться в деле.
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