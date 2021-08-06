Калви назвал решение суда оскорбительным и нечестным

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви заявил, что не согласен с приговором суда по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», согласно которому его приговорили к условному сроку на пять лет и шесть месяцев, сообщает корреспондент РБК после заседания суда.

Бизнесмен считает решение суда оскорбительным и нечестным и обвинил его в том, что тот не пожелал разобраться в деле.

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