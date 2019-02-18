Арест Майкла Калви обжаловали в Мосгорсуде

Ранее СМИ сообщили, что свой арест обжаловали и другие фигуранты дела Baring Vostok — партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» и экс-глава правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Кроме того, по делу проходит директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

По решению Басманного суда Калви и остальные фигуранты дела арестованы до 13 апреля 2019 года.

Основателя Baring Vostok подозревают в совершении деяний, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. до 3 млрд руб.

В понедельник, 18 февраля, глава группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, заявив, что его представители «всегда были стандартом приличности и законности для рынка».

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Американская торговая палата в России обратились в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой собрать срочное заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям, чтобы обсудить ситуацию вокруг ареста главы фонда Baring Vostok, рассказал «РИА Новости» глава РСПП Александр Шохин. «Они сегодня обратились ко мне с предложением собрать срочное заседание международного совета… и завтра мы, я думаю, сумеем его собрать ближе к вечеру и будем рассматривать эту ситуацию», — рассказал Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате в России.

«Мы знаем с вами, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранительных органов. Мы знаем, что суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, так как суда не было. Мы очень внимательно следим за развитием этой обстановки. Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на климате. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя», — сказал Песков.