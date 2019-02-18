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«Дело Baring Vostok» ,  
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Арест Майкла Калви обжаловали в Мосгорсуде
Дата рассмотрения апелляционной жалобы на арест основателя инвестфонда Baring Vostok пока не назначена. Адвокаты просят выпустить Майкла Калви под залог или изменить меру пресечения на домашний арест
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Защита основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала решение об аресте, которое вынес 16 февраля 2019 года Басманный суд Москвы.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог», — сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Клеточкин.

Видео: РБК

В разговоре с корреспондентом РБК Клеточкин подтвердил подачу апелляционной жалобы. «Да, это так», — сказал он. В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Савочкина в защиту интересов подозреваемого Калви, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Ранее СМИ сообщили, что свой арест обжаловали и другие фигуранты дела Baring Vostok — партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» и экс-глава правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Кроме того, по делу проходит директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

По решению Басманного суда Калви и остальные фигуранты дела арестованы до 13 апреля 2019 года.

Основателя Baring Vostok подозревают в совершении деяний, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. до 3 млрд руб.

Бизнес
Глава «Яндекса» назвал арестованного Майкла Калви «стандартом законности»

В понедельник, 18 февраля, глава группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож высоко отозвался о работе в России инвестиционного фонда Baring Vostok, заявив, что его представители «всегда были стандартом приличности и законности для рынка».

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Американская торговая палата в России обратились в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой собрать срочное заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям, чтобы обсудить ситуацию вокруг ареста главы фонда Baring Vostok, рассказал «РИА Новости» глава РСПП Александр Шохин. «Они сегодня обратились ко мне с предложением собрать срочное заседание международного совета… и завтра мы, я думаю, сумеем его собрать ближе к вечеру и будем рассматривать эту ситуацию», — рассказал Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате в России.

«Мы знаем с вами, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранительных органов. Мы знаем, что суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, так как суда не было. Мы очень внимательно следим за развитием этой обстановки. Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на климате. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя», — сказал Песков.

Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Алехина, Егор Губернаторов
При участии: Наталья Демченко
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok
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