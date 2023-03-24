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Адвокат назвал местонахождение Майкла Калви

Адвокат Гриднев: Майкл Калви находится в США и хочет приехать в Россию на заседание суда
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Адвокат основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил, что бизнесмен находится в США.

«Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы, ему сложно приехать», — передает «Интерфакс» слова адвоката Калви, Тимофея Гриднева. Об этом юрист сказал на заседании суда.

До этого 24 марта российские агентства сообщили, что бизнесмен уехал из России. Об этом же сообщил Bloomberg еще в мае 2022 года, указывая, что Калви покинул страну до начала спецоперации.

Материал дополняется.

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