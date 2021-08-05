Суд признал Калви виновным в растрате в банке «Восточный»

Американский инвестор Майкл Калви и его партнеры признаны судом виновными по делу о растрате в банке «Восточный». Позднее суд огласит наказание для них. Обвинение просило назначить обвиняемым условные сроки — от 4 до 6 лет

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке «Восточном». Такое заявление сделала судья, зачитывающая приговор, передает корреспондент РБК из зала суда.

Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере, сказала судья.

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет условно для его коллег.

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро» (и банк, и бюро тогда контролировались Baring Vostok), а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». Вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана, считает прокуратура.

Подсудимые, в свою очередь, заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр». По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 млрд руб., и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала «Восточного».