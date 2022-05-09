Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Bloomberg узнал об отъезде Калви из России до начала спецоперации Политика, 17:59
Приводившего Овечкина к Кубку Стэнли тренера уволили из «Айлендерс» Спорт, 17:52
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 17:35
Власти Праги лишили маршала Конева звания почетного гражданина Политика, 17:33
Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов Спорт, 17:29
Глава МВД Польши назвал «понятными» эмоции напавших на российского посла Политика, 17:22
Швейцария вместо России примет этапы Евротура в ближайшие два сезона Спорт, 17:13
Винер-Усманова ответила властям Латвии на запрет въезда в страну Спорт, 17:13
Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец» Спорт, 16:56
Задержанного в метро Москвы адвоката Бирюкова выпустили из полиции Политика, 16:52
Как быстро масштабировать IT-инфраструктуру при волатильности трафика РБК и Selectel, 16:40
Экс-премьер Франции получил год тюрьмы за хищения средств на выплаты жене Политика, 16:37
Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет годы Политика, 16:24
Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» умер в возрасте 29 лет Спорт, 16:22
Дело Baring Vostok ,  
0 

Bloomberg узнал об отъезде Калви из России до начала спецоперации

Майкл Калви находился за пределами России в день начала военной спецоперации на Украине и сейчас не планирует возвращаться, пишет Bloomberg
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви в день начала военной спецоперации на Украине находился за пределами России и сейчас не планирует возвращаться в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, инвесторы, с которыми работал Baring Vostok, в том числе пенсионный фонд General Electric и фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур, не уверены, смогут ли они вернуть свои деньги. Bloomberg напомнил, что Россия запретила нерезидентам продавать российские активы после введения санкций.

РБК направил запрос представителю Baring Vostok.

Майкл Калви заявил о намерении продолжать инвестировать в Россию
Бизнес
Майкл Калви

Майкла Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. В отношении него завели уголовное дело по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро», а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». Калви вину не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом в "Восточном".

Мещанский суд согласился с тем, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Смягчающим обстоятельством сочли то, что Baring Vostok возместил «Восточному» 2,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи

Мещанский районный суд Москвы 6 августа 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» и приговорил их к условным срокам. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно. Инвестор назвал приговор оскорбительным и нечестным.

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Бизнес
Майкл Калви

Несмотря на условный срок, Калви заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику России и планирует и дальше инвестировать в страну. Он отметил, что около 95% инвестиционного портфеля основанного им инвестфонда Baring Vostok сосредоточены в России и Казахстане.

В январе этого года кассационный суд отменил решение о мере пресечения в виде запрета определенных действий для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. С ноября 2020 года ему запрещалось выходить за пределы места проживания с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с фигурантами дела. Ему также было запрещено покидать Россию без разрешения властей в течение пяти лет.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Антон Фейнберг
Россия Майкл Калви отъезд Военная операция на Украине
Материалы по теме
Суд отменил меру пресечения для Майкла Калви
Общество
Майкл Калви заявил о намерении продолжать инвестировать в Россию
Бизнес
Калви пять лет не сможет покинуть Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter