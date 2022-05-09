Bloomberg узнал об отъезде Калви из России до начала спецоперации

Майкл Калви находился за пределами России в день начала военной спецоперации на Украине и сейчас не планирует возвращаться, пишет Bloomberg

Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви в день начала военной спецоперации на Украине находился за пределами России и сейчас не планирует возвращаться в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, инвесторы, с которыми работал Baring Vostok, в том числе пенсионный фонд General Electric и фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур, не уверены, смогут ли они вернуть свои деньги. Bloomberg напомнил, что Россия запретила нерезидентам продавать российские активы после введения санкций.

РБК направил запрос представителю Baring Vostok.

Майкла Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. В отношении него завели уголовное дело по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро», а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». Калви вину не признавал и связывал дело с корпоративным конфликтом в "Восточном".

Мещанский суд согласился с тем, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Смягчающим обстоятельством сочли то, что Baring Vostok возместил «Восточному» 2,5 млрд руб.

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Мещанский районный суд Москвы 6 августа 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» и приговорил их к условным срокам. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно. Инвестор назвал приговор оскорбительным и нечестным.

Несмотря на условный срок, Калви заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику России и планирует и дальше инвестировать в страну. Он отметил, что около 95% инвестиционного портфеля основанного им инвестфонда Baring Vostok сосредоточены в России и Казахстане.

В январе этого года кассационный суд отменил решение о мере пресечения в виде запрета определенных действий для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. С ноября 2020 года ему запрещалось выходить за пределы места проживания с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с фигурантами дела. Ему также было запрещено покидать Россию без разрешения властей в течение пяти лет.