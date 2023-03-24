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NZZ узнала о появлении бронеавтомобиля нейтральной Швейцарии на Украине

NZZ: украинские войска используют бронеавтомобиль Eagle I нейтральной Швейцарии
Бронеавтомобиль Mowag Eeagle
Бронеавтомобиль Mowag Eeagle (Фото: Clément Dominik / Wikipedia)

Военные Украины используют бронеавтомобиль Eagle I производства швейцарской компании Mowag, которая на сегодняшний день принадлежит американской группе General Dynamics Land Systems. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на фотографа Хосе Колона, который заснял на Украине последствия конфликта.

Колесо бронированного автомобиля попало в кадр Колона, который работал в городе Часов Яр Донецкой области. Также фотографию с бронеавтомобилем Eagle 1, проезжающим по Авдеевке, сделал фотограф Арис Мессинис из AFP, пишет издание. Газета уточняет, что предположить, что это именно швейцарский бронированный автомобиль, позволяют боковые зеркала и кузов (хэтчбек), соответствующие типу.

NZZ отмечает, что неясно, сфотографировали два фотографа разные автомобили или один и тот же.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907 году в Гаагской конвенции, которая определяет права и обязанности нейтральных государств в военное время. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам военного конфликта. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку швейцарского оружия Украине и России, введенное в ноябре 2022 года.

После начала боевых действий на Украине Швейцария неоднократно отказывала европейским странам в разрешении передать Киеву оружие и бронетехнику собственного производства. 18 января президент Ален Берсе утверждал, что страна продолжает занимать «стабильную позицию» по вопросу поставок вооружений в зоны конфликтов.

25 января комитет по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии одобрил инициативу по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину. «Большинство членов комиссии считает, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать больше поддержки Украине», — уточнили в комиссии. Документ одобрили 14 депутатов, против проголосовали 11.

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При этом 22 марта комитет по политике безопасности верхней палаты парламента Швейцарии приостановил рассмотрение всех вопросов, связанных с реэкспортом оружия.

Одним из постоянных покупателей Mowag является Дания.

Копенгаген подавал заявку на передачу Украине 20 колесных бронетранспортеров Piranha швейцарского производства в 2022 году. Тогда правительство Швейцарии отклонило запрос. Отвечая на вопрос NZZ, представитель Министерства обороны Дании сказал, что Киев получил широкий спектр тяжелой военной техники, включая артиллерийское оружие, но не Eagle 1. Он уточнил, что в 2013 году Копенгаген передал 27 бронеавтомобилей немецкой компании, которая их импортировала, и сделал это с разрешения швейцарских властей, а другие Eagle были отправлены в музей или списаны.

Минобороны Дании утверждает, что с 2013 года на бронеавтомобили не распространяются датские экспортные правила и теперь немецкая организация должна получить разрешение на экспорт от властей Германии и Швейцарии для передачи Eagle 1.

Российские власти критикуют поставки вооружений на Украину из западных стран. 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, говоря о переданных Великобританией танках Киеву, что они «будут гореть».

Теги
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