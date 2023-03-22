В парламенте Швейцарии приостановили консультации по реэкспорту оружия

11 мая должны пройти слушания с участием экспертов, на которых парламентарии собираются прояснить ряд вопросов, в том числе касающихся политики нейтралитета

Комитет по политике безопасности Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии приостановил рассмотрение всех вопросов, связанных с реэкспортом оружия, сообщается на сайте парламента.

11 мая должны пройти слушания с участием экспертов, на которых парламентарии собираются прояснить вопросы, касающиеся резолюции Генассамблеи ООН «Единство во имя мира» (эта процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза), политики нейтралитета, а также международного публичного права. Летом прошлого года Швейцария наряду с Мальтой, Мозамбиком, Эквадором и Японией была избрана новым непостоянным членом СБ ООН на 2023–2024 годы.

В конце января комитет по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) одобрил реэкспорт оружия шейцарского производства на Украину. Парламентарии сочли, что запрет может быть отменен при некоторых условиях — например, в «случае нарушения запрета на применение силы согласно международному праву», к чему отнесли нынешний конфликт на Украине. В других случаях реэкспорт будет разрешен, если две трети стран Генассамблеи ООН сочтут, что международное право нарушено.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Президент Ален Берсе в середине марта попросил страны с уважением относиться к политике нейтралитета страны, основанной на «приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно». Он счел неуместными слова посла Франции Фредерика Журнеса о том, что своей позицией Берн ставит под угрозу самооборону Европы. «Именно потому, что мы нейтральны и не допускаем передачи оружия в зоны боевых действий, мы можем многое сделать для этого континента», — уверен Берсе.

В начале месяца газета Tages-Anzeiger писала, что немецкий производитель оружия Rheinmetall собирается купить танки Leopard 1 у швейцарской компании Ruag, а до этого газета Blick сообщала, что компания рассчитывает выкупить у Швейцарии и старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину. По данным Blick, в письме от 23 февраля министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек попросили главу Минобороны Швейцарии Виолу Амхерд разрешить продажу Leopard 2 концерну Rheinmetall, заверив, что танки не будут отправлены на Украину.