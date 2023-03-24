Мьянма проигнорирует ордер МУС на арест Путина
Власти Мьянмы решили игнорировать ордер палаты Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, заявил «РИА Новости» глава информационной группы государственного административного совета страны генерал-майор Зо Мин Тун. Этот совет сформировала военная хунта после прихода к власти в 2021 году.
Зо Мин Тун напомнил, что Россия, как и Мьянма, не член Международного уголовного суда.
«Я хотел бы сказать, что законы, принятые МУС, не влияют на Россию. Одного этого факта достаточно для того, чтобы игнорировать решение МУС об аресте Путина», — заявил Зо Мин Тун.
МУС выдал ордер на арест российского президента, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. При этом указывалось, что они «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
В Кремле и МИДе решение Международного уголовного суда назвали «юридически ничтожным», так как Россия не признает юрисдикцию последнего. Путин не «принимает близко к сердцу» решение МУС и относится к этому спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС «поворотным моментом». Власти ЮАР (член МУС), куда Путина пригласили для участия в саммите стран БРИКС, заявили, что «осознают свои юридические обязательства». В Германии пообещали, что арестуют российского президента в случае визита. В Венгрии сказали, что Будапешт официально не признал часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест.