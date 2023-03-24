Bloomberg узнал о проверке США Credit Suisse о возможной помощи россиянам

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS вошли в список банков, которые решило проверить Министерство юстиции США на предмет того, помогали ли они россиянам уклоняться от санкций, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, банкам разослали судебные повестки, это произошло до того, как UBS купил Credit Suisse. Кроме них, повестки в суд отправили и сотрудникам некоторых крупных американских банков, рассказали два собеседника Bloomberg.

Как объяснил один из источников, Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые работали с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет. Сотрудников банков затем планируют проверить, нарушили ли они какие-либо законы.

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