Власти США запросили данные о продажах картин олигархам России и Украины

В США намерились выяснить законность сделок миллиардеров из России и Украины с аукционными домами, а также найти «профессиональных уклонистов от санкций», которые им могли помогать

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Прокуратура в США занялась отслеживанием купленных или проданных картин российскими миллиардерами Романом Абрамовичем, Виктором Вексельбергом и Андреем Мельниченко, а также украинским Игорем Коломойским через аукционные дома. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Прокуроры намерены выяснить, законно ли произведения искусства были вывезены за границу и насколько легален был процесс перевода средств. Объектом поиска стали также «профессиональные уклонисты от санкций», которые помогают подсанкционным бизнесменам избежать ограничения.

Собеседник агентства рассказал, что в последние месяцы прокуроры сузили фокус своего расследования, интересуясь конкретными произведениями искусства, приобретенных много лет назад, а также некоторыми объектами недвижимости. Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная оперативной группой KleptoCapture, созданная для контроля за исполнением санкций против России. Прокуратура направила в аукционные дома требования предоставить все предыдущие сделки с перечисленными предпринимателями.

Аукционный дом Christie's заверил агентство, что сотрудничает с правоохранительными ведомствами и целиком подчиняется их требованиям, «когда это требуется». В другом доме, Sotheby’s, сообщили о сотрудничестве в рамках требований закона. В Phillips указали на прилагаемые усилия, «гарантирующие, что ни одно физлицо или организация, на которые распространяются санкции, не смогут вести бизнес прямо или косвенно через наши аукционные дома».

Расследование стало результатом усиления координации между Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США курирующего санкционные списки, и прокурорами, стремящимися помешать отмыванию денег, рассказал Bloomberg адвокат Джордж Ледерман, который специализируется на преступлениях в сфере искусства и делах о конфискации активов.

По его словам, прежде при нарушении санкций американские организации обычно сталкивались с большими штрафами, что вынуждало усиливать борьбу с отмыванием денег, но сейчас такие случаи чаще становятся причиной судебных разбирательств из-за санкций и «повышенной осведомленности».

Абрамович не находится под американскими санкциями, несмотря на присутствие в канадских, европейских и британских санкционных списках. При этом источники The Wall Street Journal рассказывали, что отношение к нему в Вашингтоне меняется, становясь «все более неоднозначным» из-за отсутствия прогресса по переговорам России и Украины.

Вексельберга в 2018 году включили в список Specially Designated Nationals (SDN) американского Минфина, который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Весной прошлого года Минюст страны сообщил об аресте в Испании яхты Tango по запросу Вашингтона, которую считают принадлежащей бизнесмену, а в сентябре NBC узнал об обыске в домах в США, которые связывают с Вексельбергом.

Мельниченко добавили в список SDN в августе прошлого года.

Российская сторона международные санкции критикует. «То, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — считает представитель президента Дмитрий Песков.

