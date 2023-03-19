UBS купил Credit Suisse

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Президент Чехии заявил о «лишь одной» попытке ВСУ начать контрнаступление Политика, 22:52
Ирак заявил о желании поставлять газ в Европу Экономика, 22:48
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 22:14
«Аэрофлот» назвал срок вывоза пассажиров отмененных рейсов из Сочи Общество, 22:00
5 цветов и имя для ребенка. Как «новый Казахстан» выбирал парламент Политика, 21:44
UBS купил Credit Suisse Финансы, 21:42
FT узнала об увеличении цены, предложенной UBS за покупку Credit Suisse Финансы, 21:34
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 21:33
ЦСКА впервые с 2018 года победил «Зенит» в РПЛ Спорт, 21:32
Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» Спорт, 21:31
Псаки дебютировала с собственным шоу на MNBC после ухода из Белого дома Технологии и медиа, 21:17
Польский посол назвал условие вступления Варшавы в конфликт на Украине Политика, 21:10
Богомаз заявил о возведении дополнительных блокпостов в Брянской области Политика, 20:48
Футболист ЦСКА Дивеев получил травму в первом матче РПЛ за полгода Спорт, 20:47
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

UBS купил Credit Suisse

Президент Швейцарии Ален Берсе: UBS купил Credit Suisse за $3,24 млрд
UBS поглотил испытывающий проблемы Credit Suisse, оба получат от Нацбанка Швейцарии гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд. UBS предложил за Credit Suisse $3,24 млрд
Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер на пресс-конференции, посвящённой&nbsp;слиянию банков UBS и&nbsp;Credit Suisse (Берн, Швейцария)
Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер на пресс-конференции, посвящённой слиянию банков UBS и Credit Suisse (Берн, Швейцария) (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Произошло слияние двух крупнейших и старейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse: первый приобрел последний, сообщает Tagblatt со ссылкой на пресс-конференцию президента страны Ален Берсе.

«Федеральный совет приветствует приобретение UBS Credit Suisse. Приобретение имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия», — сказал Берсе.

Он отметил, что у Credit Suisse (CS) была хорошая капитализация, однако «клиенты и инвесторы потеряли доверие» к банку. В итоге власти решили предоставить обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).

В заявлении UBS сказано, что сделка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию CS, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

UBS и Credit Suisse являются в Швейцарии системно значимыми банками. Оба имеют более чем 150-летнюю историю: UBS был основан в 1862 году, Credit Suisse — в 1856-м.

Министр финансов Карин Келлер-Зуттер сообщила, что правительство страны создало нужную правовую основу для предоставления помощи CS, предоставив Национальному банку страны (SNB) дополнительные гарантии по умолчанию по ссудам с ликвидностью.

Кроме того, власти выделили UBS $9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые понесет банк в рамках сделки.

Читайте на РБК Pro
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется

«Дефолт системно значимого банка имел бы непредсказуемые последствия как в Швейцарии, так и за рубежом. Именно здесь Швейцария должна была взять на себя ответственность, выходящую за рамки ее границ», — подчеркнула Келлер-Зуттер.

15 марта у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).

17 марта The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что UBS и CS на выходных начнут переговоры о слиянии. Их организовали SNB и финансовый госрегулятор Finma.

По данным газеты, изначально покупатель предлагал за проблемный банк $1 млрд (0,25 швейцарского франка за акцию при том, что акции Credit Suisse на торгах в пятницу стоили 1,86 швейцарского франка). Затем собеседники издания сообщили, что UBS увеличил предложение до $2 млрд. Рыночная стоимость Credit Suisse на 17 марта составляла $8 млрд. Предложенная покупателем сумма, уточняла FT, не включала дополнительные средства от Нацбанка.

Bloomberg писал, что в случае провала сделки с UBS власти Швейцарии рассматривали возможность полностью или частично национализировать CS.

Глава Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что на ситуацию с банком повлияло и то, что ранее в марте обанкротился американский Silicon Valley Bank, и потеря доверия стала слишком большой. Также обанкротились еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Credit Suisse UBS Швейцария Банки
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Bloomberg узнал о «плане Б» по спасению Credit Suisse властями Швейцарии
Финансы
FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS
Финансы
Reuters узнал о просьбе UBS госгарантий для покупки Credit Suisse
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter