Полянский назвал дату голосования в ООН по резолюции о Nord Stream

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Голосование в Совете безопасности ООН по резолюции, в которой Россия требует международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», назначено на 27 марта в 22:00 мск, сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Помимо России, соавтором текста также выступил Китай, уточнил он.

По словам Полянского, авторы резолюции отредактировали текст и «убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров».

«В результате у западников, которые в эту работу (написание резолюции. — РБК) демонстративно не включались, остался один единственный «аргумент»: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — считает дипломат.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце прошлого сентября. «Северный поток-2» на момент взрыва так и не был введен в эксплуатацию. Расследованием взрывов занялись Дания, Швеция и Германия. Россия, в свою очередь, призывает как можно скорее принять резолюцию по созданию под эгидой ООН независимой комиссии по расследованию взрывов.

Москва неоднократно заявляла, что российскую сторону к расследованию не допускают. В середине марта Россия показала переписку с Данией, Швецией и Германией, в которой эти страны обещали лишь информировать о ходе следствия, но не обязались привлекать Москву.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» стоят «англосаксы». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что инцидент выгоден США. Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что за подрывом газопроводов стоит проукраинская группировка. Однако в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. И Киев, и Вашингтон все обвинения отрицают.