Полянский назвал дату голосования в ООН по резолюции о Nord Stream

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
Corriere узнала детали побега Усса из-под домашнего ареста в Италии Политика, 00:26
Блинкен заявил о готовности США к «конструктивной дипломатии» с Россией Политика, 00:00
Из открытых в 2022-м брокерских счетов лишь 3% оказались реально новыми Финансы, 00:00
Минэк предложил поменять очередность перевозки грузов по железной дороге Бизнес, 00:00
Из-за санкций Россия получила вчетверо меньше по долгам других стран Экономика, 00:00
Reuters узнал о давлении ЕЦБ на Raiffeisen Bank по уходу из России Финансы, 23 мар, 23:23
Полянский назвал дату голосования в ООН по резолюции о Nord Stream Политика, 23 мар, 23:19
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Китай стал соавтором проекта резолюции России по «Северным потокам» Политика, 23 мар, 23:16
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 23 мар, 23:04
Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу игр за сборную Спорт, 23 мар, 22:49
Киев внес Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны» Политика, 23 мар, 22:36
Генштаб США не исключил удвоения оборонного бюджета из-за Украины Политика, 23 мар, 22:18
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 23 мар, 22:16
FT узнала о планах Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию Экономика, 23 мар, 22:15
Подрыв «Северных потоков» ,  

Полянский назвал дату голосования в ООН по резолюции о Nord Stream

Постпредство в ООН: голосование по резолюции о «Северных потоках» пройдет 27 марта
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Голосование в Совете безопасности ООН по резолюции, в которой Россия требует международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», назначено на 27 марта в 22:00 мск, сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Помимо России, соавтором текста также выступил Китай, уточнил он.

По словам Полянского, авторы резолюции отредактировали текст и «убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров».

«В результате у западников, которые в эту работу (написание резолюции. — РБК) демонстративно не включались, остался один единственный «аргумент»: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — считает дипломат.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце прошлого сентября. «Северный поток-2» на момент взрыва так и не был введен в эксплуатацию. Расследованием взрывов занялись Дания, Швеция и Германия. Россия, в свою очередь, призывает как можно скорее принять резолюцию по созданию под эгидой ООН независимой комиссии по расследованию взрывов.

Москва неоднократно заявляла, что российскую сторону к расследованию не допускают. В середине марта Россия показала переписку с Данией, Швецией и Германией, в которой эти страны обещали лишь информировать о ходе следствия, но не обязались привлекать Москву.

Читайте на РБК Pro
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
Компании-зомби: откуда берутся и как с ними справиться
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» стоят «англосаксы». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что инцидент выгоден США. Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что за подрывом газопроводов стоит проукраинская группировка. Однако в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. И Киев, и Вашингтон все обвинения отрицают.

Теги
Дмитрий Полянский ООН Совет безопасности ООН резолюция Северный поток расследование
Материалы по теме
Медведев заявил, что за диверсию на «Северных потоках» заплатят жители ЕС
Политика
МИД назвал «лохотроном» недопуск к расследованию по «Северным потокам»
Политика
Что стало известно из дипломатической переписки по «Северным потокам»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter