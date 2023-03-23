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Решетников назвал подготовку кадров в России «вопросом выживания»

Решетников назвал производительность труда и подготовку кадров «вопросами выживания»
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Производительность труда и подготовка квалифицированных кадров — это вопросы выживания для России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Вопросы просто производительности труда и качества подготовки кадров — они все последние годы были в повестке, но сейчас это просто вопросы выживания», — сказал министр.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития предложит продлить национальный проект по производительности труда, поскольку он «дает реальные эффекты для предприятий». По его мнению, эту практику нужно «дальше тиражировать в целом по экономике».

Глава Минэкономразвития отметил, что в России уже есть фундамент в вопросе подготовки квалифицированных кадров, его нужно лишь «донастроить и оттиражировать».

В ноябре прошлого года опрошенные РБК эксперты предсказали, что экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации на Украине и западных санкций, в 2023 году сформирует новые тенденции на российском рынке труда. По их мнению, работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников. В то же время усилится дефицит кадров среди рабочих и технических специальностей — в частности, станочников широкого профиля, токарей и инженеров.

В начале февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил об острой нехватке кадров в авиационной промышленности. По его словам, общая потребность составляет свыше 14 тыс. человек. В Минстрое в конце февраля заявляли о дефиците 200 тыс. сотрудников в строительной отрасли.

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Максим Решетников Минэкономразвития производительность труда подготовка кадров
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