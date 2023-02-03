Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о нехватке 14 тыс. человек в авиапромышленности

Патрушев сообщил о нехватке тысяч инженеров в авиапроме

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиационной промышленности России не хватает свыше 14 тыс. квалифицированных сотрудников, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тыс. человек», — заявил Патрушев (Цитата по ТАСС).

Стандарты обучения при подготовке кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире, отметил он.

«Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы», — сказал Патрушев.

В ноябре 2022 года эксперты прогнозировали РБК дефицит рабочих и инженеров на рынке труда. Сложившуюся экономическую ситуацию в России собеседники объясняли западными санкциями и влиянием спецоперации на Украине.