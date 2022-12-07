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Национальные проекты ,  
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Как нацпроект помогает производить в России больше электроники

Занятость и труд
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рост объемов производства отечественной электроники, сокращение временных и финансовых затрат на производство и повышение качества продукции — всего лишь часть достижений нацпроекта «Производительность труда». Благодаря господдержке удается успешно решать задачи импортозамещения и создавать новые отечественные решения.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. В нем могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей:

  • обрабатывающей промышленности,
  • сельского хозяйства,
  • строительной отрасли,
  • транспорта,
  • торговли.

Эксперты из Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров компетенций направляются на предприятия и внедряют на заводах и фабриках инструменты бережливого производства. Благодаря их усилиям к 2024 году темпы роста производительности труда в стране на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики будут увеличиваться не менее чем на 5% в год. Прирост производительности к этому моменту, согласно целям нацпроекта, составит более 20%.

Ускорение импортозамещения в электронике

Российские компании ищут возможности задействовать скрытые резервы, чтобы нарастить долю импортозамещения в производстве электрооборудования. Это критически важно для стабильного развития всей отечественной промышленности в связи с уходом с рынка таких гигантов, как, например, Schneider Electric.

Работу по импортозамещению выключателей среднего напряжения проводит «Электронмаш Инжиниринг» из Санкт-Петербурга. Они используются в собственных шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) — установок для приема и распределения электрической энергии. Также компания продает эти детали другим российским производителям аналогичного оборудования.

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Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятию удалось быстро нарастить объемы производства. Эксперты Федерального центра компетенций помогли увеличить объем производства КРУ на 39%. Кроме того, благодаря усилиям специалистов нацпроекта, на 37% сократились сроки изготовления и на 48% — производственные запасы.

Успешно решает задачи импортозамещения и другой участник национального проекта «Производительность труда» — Ижевский завод тепловой техники. Компания — один из лидеров в изготовлении тепловых приборов.

При поддержке экспертов Федерального центра компетенций на предприятии изменили подходы к организации производства. В частности, перешли с конвейерного на так называемое ячеечное производство (усовершенствованный тип конвейера, при котором сборку устройства совершает цепочка операторов, каждый из которых имеет все необходимые для своей части работы детали на расстоянии вытянутой руки). Это позволило производить в сутки на 135 тепловентиляторов больше. Доля этой продукции в структуре выручки компании составляет 20%. Так, за год рост производства составит уже 18 тыс. единиц техники, что принесет компании дополнительные 30 млн руб.

«Времени на производство одного тепловентилятора теперь уходит значительно меньше — на 23%, — рассказал старший руководитель проекта ФЦК Рудольф Абдуллин. — До проекта на заводе одна единица продукции изготавливалась и собиралась за 53 часа», — уточнил он. Сейчас, по словам Абдуллина, весь процесс занимает 41 час. Он объяснил, что раньше в тепловентилятор устанавливалась сетка, а сверху — специальный обод. Простое решение соединить эти две детали в одну позволило на 52% снизить время протекания процесса на участке покраски и сборки, поделился он.

Эксперты ФЦК совместно с сотрудниками предприятия провели перестановку оборудования, ликвидировали лишние перемещения персонала и техники, организовали рабочие места по системе 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, самодисциплина) и избавились больше чем от половины невостребованных запасов. Ранее на заводе в Ижевске благодаря нацпроекту уже стали производить на 18 тыс. больше единиц продукции. За полгода реализации проекта на предприятии на 20% увеличились объемы производства популярных тепловентиляторов эконом-сегмента.

В число самых результативных компаний России среди участников нацпроекта вошел кемеровский завод «Электромашина». Он вошел в тройку лучших в стране предприятий по оптимизации запасов с помощью бережливых технологий.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) заводу удалось сократить складские и производственные запасы почти в девять раз, что привело к значительному уменьшению объемов незавершенного производства и повышению общей эффективности работы в целом. Также компания на 12% увеличила выработку на одного работника, на 88% повысилась скорость оборачиваемости запасов в сутки, на 10% сократилось время изготовления продукции.

«Электромашина» разрабатывает, проектирует, изготавливает, поставляет и монтирует высоковольтное горно-шахтное электрооборудование, а также поставляет оборудование общепромышленного назначения.

Новые горизонты

Благодаря нацпроекту компаниям удается не только улучшить эффективность существующих процессов, но и расширяться. Так, «Электронмаш Инжиниринг» запустила новый производственный комплекс — завод по производству цифровых комплексных трансформаторных подстанций в объеме до 200 единиц в год.

Проект создает новые высокотехнологичные рабочие места, помогает нарастить производственные мощности, увеличить отчисления в городской и федеральный бюджет. Также, в соответствии с распоряжением президента России по развитию сектора альтернативных и экологически безопасных энергоресурсов компания «Электронмаш» планирует развернуть производство блочно-модульных инверторных устройств (БМИУ) для солнечных и ветряных электростанций.

Предприятие продолжит оптимизировать производства при поддержке нацпроекта еще 2,5 года. Цель — добиться роста производительности труда на 30%. Опыт пилотного потока в ближайшее время будут тиражировать на других участках производства. Бережливое производство внедрят на участке производства инфракрасных обогревателей, стичевых завес и тепловентиляторов мощностью до 9 кВт.

Новые перспективы открываются и перед Ижевским заводом тепловой техники. Один из отечественных лидеров в изготовлении тепловой техники разработал и получил регистрационное удостоверение на бактерицидные рециркуляторы (обеззараживают воздух). Завод получил патент на конструкцию корпуса бактерицидного рециркулятора, которая позволяет обслуживать прибор без демонтажа. Устройство обеззараживает 99,9% вирусов и бактерий. Они могут использоваться в помещениях с особыми требованиями к чистоте, в том числе в операционных залах и стерильных зонах.

Выгодно для всех

За полгода эксперты ФЦК успели обучить более 40 сотрудников завода основам бережливого производства и подготовить двух внутренних тренеров, рассказал директор Ижевского завода тепловой техники Василий Пермяков. Они уже самостоятельно провели обучение еще семи работников — бригадиров и мастеров, добавил он.

«Мы также мотивируем персонал к подаче предложений по улучшениям, — поделился Пермяков. — Сотрудники могут получить вознаграждение в размере 20% от экономического эффекта без ограничения по сумме».

Таким образом, нацпроект «Производительность труда» помогает не только эффективнее использовать мощности компании и наращивать прибыль, но и улучшить условия для сотрудников и увеличить оплату труда рабочих.

Теги
нацпроекты производство электроника
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