Минздрав допустил рост числа военно-учебных центров в медвузах в 4 раза

Минздрав: число военно-учебных центров в медицинских вузах может вырасти с четырех до 17

Со следующего года открыть военно-учебные центры готовы 13 медицинских вузов, сейчас они действуют в четырех университетах. Там обучают студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В следующем году число военно-учебных центров (ВУЦ) в российских медицинских вузах может увеличиться в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, полученную в Минздраве.

Сейчас ВУЦ есть в четырех подведомственных министерству вузах — Первом Московском государственном медуниверситете им. И.М. Сеченова, Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова, Ростовском государственном и Тихоокеанском государственном медуниверситетах, отмечает газета. В Минздраве сообщили, что с 2024 года открыть ВУЦ готовы еще 13 вузов, вопрос о ВУЦ прорабатывают совместно с Минобороны.

В таких центрах обучают либо по программам военной подготовки кадровых офицеров (в течение шести лет), либо по программам подготовки офицеров запаса (четыре года со второго курса).

Раньше в России в гражданских высших учебных заведениях существовали военные кафедры или факультеты, но в 2019 году все они получили название военных учебных центров. До внесения поправок в закон о воинской обязанности и военной службе выпускник, прошедший подготовку на военной кафедре, становился рядовым, сержантом или офицером запаса, ему не нужно было служить в армии. Выпускники учебных центров становились офицерами, которым нужно было отслужить три года. После принятия поправок подготовка офицеров для действительной службы, а также офицеров, сержантов и рядовых запаса ведется только в созданных новых ВУЦ.

Обращение в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность усилить «военно-медицинскую составляющую образования будущих военных медицинских специалистов» направила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она сослалась на результаты опроса медиков, проведенного командой приложения «Справочник врача». Опрос показал, что более половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь. Чуть более трети опрошенных подтвердили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному медицинскому образованию. Большинство врачей с учетом «событий 2022 года» поддержали возвращение военных кафедр в медвузы, показало исследование.

В декабре Минобрнауки вместе с Минпросвещения разработали для вузов модуль «Основы военной подготовки». Курс призван помочь овладеть необходимыми знаниями, «создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности», в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Министерства рекомендовали включить его в образовательные программы с нового учебного года в сентябре.