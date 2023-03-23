Мишустин назвал ЕГЭ социальным лифтом для школьников из регионов
Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения, так как он стал социальным лифтом для школьников из регионов, заявил, выступая перед депутатами Государственной думы, премьер-министр Михаил Мишустин (РБК вел трансляцию).
«Многие представители фракций при встрече с правительством задавали этот вопрос, мы его обсуждали очень активно. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», — сказал глава правительства.
По его словам, школьники «из дальних уголков» России именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы и университеты.
«Это дает социальный лифт, — сказал Мишустин. — Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать».
Ранее о том, что ЕГЭ повысил доступность высшего образования школьникам из регионов, заявили РБК в Минпросвещения. Отвечая на запрос о возможной отмене ЕГЭ, в министерстве отметили, что экзамен постоянно совершенствуется. И любые обсуждения механизма проведения экзамена должны также обсуждаться с самими учащимися и их родителями.
Летом Россия отказалась от Болонской системы образования (бакалавриат — магистратура). На этом фоне возникли разговоры о возможной отмене ЕГЭ. С критикой ЕГЭ, в частности, выступает глава комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава СК Александр Бастрыкин.
В ответ на это Кравцов заявил, что это абсолютно разные системы и у них разные задачи. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ, поскольку этот экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».
В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня. 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.