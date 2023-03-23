Мишустин назвал ЕГЭ социальным лифтом для школьников из регионов

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Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения, так как он стал социальным лифтом для школьников из регионов, заявил, выступая перед депутатами Государственной думы, премьер-министр Михаил Мишустин (РБК вел трансляцию).

«Многие представители фракций при встрече с правительством задавали этот вопрос, мы его обсуждали очень активно. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения», — сказал глава правительства.

По его словам, школьники «из дальних уголков» России именно при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие российские вузы и университеты.

«Это дает социальный лифт, — сказал Мишустин. — Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать».

Ранее о том, что ЕГЭ повысил доступность высшего образования школьникам из регионов, заявили РБК в Минпросвещения. Отвечая на запрос о возможной отмене ЕГЭ, в министерстве отметили, что экзамен постоянно совершенствуется. И любые обсуждения механизма проведения экзамена должны также обсуждаться с самими учащимися и их родителями.

Летом Россия отказалась от Болонской системы образования (бакалавриат — магистратура). На этом фоне возникли разговоры о возможной отмене ЕГЭ. С критикой ЕГЭ, в частности, выступает глава комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и глава СК Александр Бастрыкин.

В ответ на это Кравцов заявил, что это абсолютно разные системы и у них разные задачи. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ, поскольку этот экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».