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В Минпросвещении заявили о доступности высшего образования из-за ЕГЭ

Минпросвещения: ЕГЭ ежегодно совершенствуется и повышает доступность высшего образования

С каждым годом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) совершенствуется, и его процедура в нынешнем виде уже далека от первоначальной. Об этом РБК заявили в Минпросвещения в ответ на запрос о возможной отмене ЕГЭ.

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — заявили в министерстве.

В Минпросвещения отметили, что благодаря ЕГЭ повысилась доступность высшего образования вне зависимости от места проживания абитуриентов. 

Ранее об усовершенствовании ЕГЭ говорил сам министр просвещения Сергей Кравцов. В качестве примера он привел отказ от заданий с выбором правильного ответа.

В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня. 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.

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