В Минпросвещении заявили о доступности высшего образования из-за ЕГЭ

С каждым годом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) совершенствуется, и его процедура в нынешнем виде уже далека от первоначальной. Об этом РБК заявили в Минпросвещения в ответ на запрос о возможной отмене ЕГЭ.

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — заявили в министерстве.

В Минпросвещения отметили, что благодаря ЕГЭ повысилась доступность высшего образования вне зависимости от места проживания абитуриентов.

Ранее об усовершенствовании ЕГЭ говорил сам министр просвещения Сергей Кравцов. В качестве примера он привел отказ от заданий с выбором правильного ответа.