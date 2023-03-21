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Экс-посол США предложил схему отмены санкций против бизнесменов из России

Экс-посол США Макфол предложил снимать санкции с бизнесменов за осуждение Путина и выплаты
Макфол предложил снимать санкции после осуждения Путина и передачи половины состояния на восстановление Украины. Он также призвал ввести сбор для туристов из России для посещения Европы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские миллиардеры должны иметь возможность выхода из международных санкционных списков, для этого им придется прежде всего осудить военные действия на Украине и лично президента Владимира Путина, пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в Россию. Такой план предложил бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем блоге на Substack.

«Эта формула также дает им выбор. Мне это тоже кажется справедливым», — написал Макфол.

Дипломат отметил, что санкции следует ввести против всех российских миллиардеров, и посчитал малопонятным тот принцип, по какому сейчас проводится разделение. Он также призвал расширить индивидуальные ограничительные меры против россиян на государственных должностях. «Они могут уйти в отставку со своих правительственных и связанных с правительством должностей и избежать санкций. Или оставайтесь на этих должностях и получите санкции. Мне это кажется справедливым», — заявил Макфол.

Экс-посол также предложил ввести запрет на туристические поездки для всех граждан России либо добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в демократические страны мира.

В начале марта бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал коллективное письмо с просьбой отменить санкции против руководителей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Его подписали основатель телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом), журналист Сергей Пархоменко (внесен в реестр иноагентов), оппозиционер Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) и другие.

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Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими самим инициаторам и требуют их отменить. Это же касается и мер против бизнесменов. «То, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Майкл Макфол отмена санкций миллиардеры санкции США визы Военная операция на Украине

Владимир Путин

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