Экс-посол США предложил схему отмены санкций против бизнесменов из России
Российские миллиардеры должны иметь возможность выхода из международных санкционных списков, для этого им придется прежде всего осудить военные действия на Украине и лично президента Владимира Путина, пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в Россию. Такой план предложил бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем блоге на Substack.
«Эта формула также дает им выбор. Мне это тоже кажется справедливым», — написал Макфол.
Дипломат отметил, что санкции следует ввести против всех российских миллиардеров, и посчитал малопонятным тот принцип, по какому сейчас проводится разделение. Он также призвал расширить индивидуальные ограничительные меры против россиян на государственных должностях. «Они могут уйти в отставку со своих правительственных и связанных с правительством должностей и избежать санкций. Или оставайтесь на этих должностях и получите санкции. Мне это кажется справедливым», — заявил Макфол.
Экс-посол также предложил ввести запрет на туристические поездки для всех граждан России либо добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в демократические страны мира.
В начале марта бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал коллективное письмо с просьбой отменить санкции против руководителей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Его подписали основатель телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом), журналист Сергей Пархоменко (внесен в реестр иноагентов), оппозиционер Леонид Волков (внесен Минюстом в список иноагентов) и другие.
Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими самим инициаторам и требуют их отменить. Это же касается и мер против бизнесменов. «То, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.