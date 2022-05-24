В США заявили о цели лишить Россию преимуществ глобальной экономики

Джина Раймондо (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Цель санкций со стороны США — прекратить военные действия на Украине в том числе путем лишения России преимуществ участия в глобальной экономике, заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция дискуссии с ее участием доступна на сайте форума.

«Они должны быть лишены преимуществ, которые дает глобальная экономика и глобальный экономический порядок на долгое время. Эти экспортные ограничения не исчезнут в ближайшее время», — сказала Раймондо.

Министр подчеркнула, что Россия также должна «заплатить серьезную цену в долгосрочной перспективе за то, как она себя повела». По словам Раймондо, это мнение не только ее лично, но и президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос, должна ли эта «цена» включать репарации Украине, министр ответила утвердительно.

Раймондо также спросили, могут ли отношения Москвы и Вашингтона вернуться к прошлому состоянию. «Мы сейчас даже не можем начинать обсуждение этого». По ее словам, прежде всего необходимо, чтобы президент Владимир Путин завершил военные действия.

В начале марта в Госдепартаменте США отмечали, что санкции, наложенные на Россию, могут быть «откалиброваны», если эскалация конфликта на Украине прекратится. В середине апреля ведомство уточнило позицию: санкции могут быть сняты, если это будет необходимо, и такой пункт может быть включен в мирное соглашение между Москвой и Киевом. Однако решение по этому вопросу должна принимать Украина. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отмечал, что отмена санкций возможна только по согласованию с Киевом.

Президент России Владимир Путин 23 мая оценил ситуацию с санкциями как «непростую», но указал, что экономика «санкционный удар выдерживает», о чем говорят «все основные макроэкономические показатели». Глава государства добавил, что в нынешних обстоятельствах «от экономического блока правительства» требуются особые усилия, которые уже «дают положительный эффект».