Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона Reaper

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Экипажи российских истребителей несли дежурство по противовоздушной обороне, когда получили команду и вылетели для перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом на опубликованном Минобороны видео рассказал летчик, майор Василий Вавилов. Его и еще одного пилота, Сергея Попова, министр обороны Сергей Шойгу сегодня наградил орденами Мужества.

«Получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим беспилотным летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его отказа от выполнения своей задачи», — вспоминает Вавилов.

По данным европейского командования ВС США, утром 14 марта MQ-9 вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. Как заявила американская сторона, истребители сбросили на дрон топливо, один из них задел винт беспилотника и аппарат пришлось затопить.

Шойгу назвал причиной произошедшего несоблюдение США зоны ограничения полетов. В ведомстве подчеркнули, что Су-27 не вступал в контакт с БПЛА и не применял вооружение.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он стоит на вооружении у США и Великобритании. Устройство может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, дрон способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».

Спустя сутки после случившегося официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал действия российских истребителей «непреднамеренными» и добавил, что инцидент был «результатом глубокой некомпетентности одного из российских пилотов». В Белом доме отметили, что приняли меры для того, чтобы Россия не смогла извлечь из затопленного дрона какую-либо значимую информацию.