Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 4,75-5% Инвестиции, 21:05
Санду признала государственным языком Молдавии румынский Политика, 21:01
Тренер Медведь оценила эмоции сборной от первой игры под своим флагом Спорт, 20:34
Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона Reaper Политика, 20:21
Великобритания сняла санкции с первого замдиректора ФСБ Политика, 20:12
Шойгу обсудил с турецким министром обороны зерновую сделку Политика, 20:11
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Чемпион мира по фигурному катанию Уно получил травму перед защитой титула Спорт, 20:10
FT узнала о решении отложить повышение пенсионного возраста в Британии Общество, 19:57
Мария Певчих стала новым главой ФБК вместо Леонида Волкова Политика, 19:54
МОК обсудит допуск российских спортсменов 28 марта Спорт, 19:46
В Лондоне показали самую большую работу из Lego. Это реплика картины Моне Life, 19:32
В Подмосковье вслед за Чувашией выявили случай сибирской язвы Общество, 19:26
Минкультуры сменило гендиректора «Роскино» Общество, 19:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона Reaper

Летчик Василий Вавилов рассказал о перехвате американского дрона Reaper над Черным морем
MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Экипажи российских истребителей несли дежурство по противовоздушной обороне, когда получили команду и вылетели для перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом на опубликованном Минобороны видео рассказал летчик, майор Василий Вавилов. Его и еще одного пилота, Сергея Попова, министр обороны Сергей Шойгу сегодня наградил орденами Мужества.

«Получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим беспилотным летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его отказа от выполнения своей задачи», — вспоминает Вавилов.

По данным европейского командования ВС США, утром 14 марта MQ-9 вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. Как заявила американская сторона, истребители сбросили на дрон топливо, один из них задел винт беспилотника и аппарат пришлось затопить.

Шойгу назвал причиной произошедшего несоблюдение США зоны ограничения полетов. В ведомстве подчеркнули, что Су-27 не вступал в контакт с БПЛА и не применял вооружение.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он стоит на вооружении у США и Великобритании. Устройство может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, дрон способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».

Спустя сутки после случившегося официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал действия российских истребителей «непреднамеренными» и добавил, что инцидент был «результатом глубокой некомпетентности одного из российских пилотов». В Белом доме отметили, что приняли меры для того, чтобы Россия не смогла извлечь из затопленного дрона какую-либо значимую информацию.

Теги
беспилотники Су-27 Минобороны орден Мужества
Материалы по теме
CNN узнал об отправке еще одного дрона США к месту крушения в Черном море
Политика
Кремль рассказал о каналах связи с США после падения дрона в Черном море
Политика
CNN сообщил, что США дистанционно удалили данные с дрона в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter